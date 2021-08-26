加州教育廳 籲合格師生接種抵抗Delta

加州教育廳安全成功開學研討會，加州安全學校團隊主席Naomi Bardach博士（上右）、加州教育委員會主席Linda Darling Hammond博士（中右）和加州教育總監瑟蒙德 (下)。（記者丁曙／截圖）

自8月中旬以來加州 學校全面開學上課，但是部分學區發現新冠病毒（COVID-19）案例，尤其洛杉磯學區有超過3000名學生因病缺勤，對於學校全面復課影響很大。加州教育廳和公共衛生專家25日召開「安全和成功開學教育論壇」，提供學校和社區防疫措施相關的衛生數據和信息，包括與測試、疫苗 、檢疫信息等相關的趨勢和資源，強調當前最具威脅性的是Delta變種病毒，對未接種疫苗者影響最大，呼籲所有符合資格的師生都要去接種，確保新學年安全成功。

舊金山加大兒科系和Philip R. Lee衛生政策研究所副教授、加州安全學校團隊負責人Naomi Bardach醫學博士指出，洛杉磯聯合學區開學一周後，報告3255件學生新冠案例，約占35萬檢測案例的0.8%。學校作為檢測中心可以測出許多案例，但是，疫情並沒有在學校傳播，而是來自校外社區。因此，學生在家庭和社區，一定要做好防疫，預防將病毒帶入學校。

她強調，當前當前最具威脅性的是Delta變種病毒，主要影響未接種疫苗者，而兒童又是未接種疫苗的主要群體。 她提出了若干防疫的具體措施，平時佩戴口罩，下課、用餐、聽音樂、玩遊戲注意安全，了解新冠病毒症狀，限制參加公眾活動，安全搭乘校車和其它交通工具，對家庭成員提供接種疫苗教育。

加州教育委員會主席暨史丹福大學Charles E. Ducommun教育學院榮譽教授Linda Darling Hammond博士指出，Delta變種病毒在加州爆發以來，90%以上新病例都是Delta病例。她分析，目前，學校發現的新冠病毒來源有四種類型。第一類，學校相關的病例來自於非學校的活動，例如有一所郊區高中的發病率較高，源於很多學生一周前參加「返校派對」。同一社區的多所高中發病案例也很多，因為不少學生參加了當地一個博覽會。第二類，案例源自於個別發病的學生，例如，某校兩位已有新冠症狀的成人和兒童一起來到學校導致傳染。第三類，人員短缺導致接種率低，多所學校報告教職員疫苗接種率低於70%。第四類，檢測速度緩慢和容量受限。多個學區希望加快檢測速度，但是目前做不到，因為整個國家對新冠檢測的需求激增。

加州教育總監 瑟蒙德 (Tony Thurmond)強調，當前最具威脅性的Delta變種病毒，對於未接種疫苗者影響最大，而12歲以下孩童又是未接種群體的主要部分。他呼籲所有符合資格的教師和學生都去接種，落實防疫關鍵措施，確保新學年安全成功。