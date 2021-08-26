我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國漂亮直播主「突慘叫」消失螢幕…警：車輾壓亡

南達科他「摩托車節」慘況重演 主辦郡確診增1550%

加州教育廳 籲合格師生接種抵抗Delta

記者丁曙／洛杉磯報導
加州教育廳安全成功開學研討會，加州安全學校團隊主席Naomi Bardach博士（上右）、加州教育委員會主席Linda Darling Hammond博士（中右）和加州教育總監瑟蒙德 (下)。（記者丁曙／截圖）
加州教育廳安全成功開學研討會，加州安全學校團隊主席Naomi Bardach博士（上右）、加州教育委員會主席Linda Darling Hammond博士（中右）和加州教育總監瑟蒙德 (下)。（記者丁曙／截圖）

自8月中旬以來加州學校全面開學上課，但是部分學區發現新冠病毒（COVID-19）案例，尤其洛杉磯學區有超過3000名學生因病缺勤，對於學校全面復課影響很大。加州教育廳和公共衛生專家25日召開「安全和成功開學教育論壇」，提供學校和社區防疫措施相關的衛生數據和信息，包括與測試、疫苗、檢疫信息等相關的趨勢和資源，強調當前最具威脅性的是Delta變種病毒，對未接種疫苗者影響最大，呼籲所有符合資格的師生都要去接種，確保新學年安全成功。

舊金山加大兒科系和Philip R. Lee衛生政策研究所副教授、加州安全學校團隊負責人Naomi Bardach醫學博士指出，洛杉磯聯合學區開學一周後，報告3255件學生新冠案例，約占35萬檢測案例的0.8%。學校作為檢測中心可以測出許多案例，但是，疫情並沒有在學校傳播，而是來自校外社區。因此，學生在家庭和社區，一定要做好防疫，預防將病毒帶入學校。

她強調，當前當前最具威脅性的是Delta變種病毒，主要影響未接種疫苗者，而兒童又是未接種疫苗的主要群體。 她提出了若干防疫的具體措施，平時佩戴口罩，下課、用餐、聽音樂、玩遊戲注意安全，了解新冠病毒症狀，限制參加公眾活動，安全搭乘校車和其它交通工具，對家庭成員提供接種疫苗教育。

加州教育委員會主席暨史丹福大學Charles E. Ducommun教育學院榮譽教授Linda Darling Hammond博士指出，Delta變種病毒在加州爆發以來，90%以上新病例都是Delta病例。她分析，目前，學校發現的新冠病毒來源有四種類型。第一類，學校相關的病例來自於非學校的活動，例如有一所郊區高中的發病率較高，源於很多學生一周前參加「返校派對」。同一社區的多所高中發病案例也很多，因為不少學生參加了當地一個博覽會。第二類，案例源自於個別發病的學生，例如，某校兩位已有新冠症狀的成人和兒童一起來到學校導致傳染。第三類，人員短缺導致接種率低，多所學校報告教職員疫苗接種率低於70%。第四類，檢測速度緩慢和容量受限。多個學區希望加快檢測速度，但是目前做不到，因為整個國家對新冠檢測的需求激增。

加州教育總監瑟蒙德 (Tony Thurmond)強調，當前最具威脅性的Delta變種病毒，對於未接種疫苗者影響最大，而12歲以下孩童又是未接種群體的主要部分。他呼籲所有符合資格的教師和學生都去接種，落實防疫關鍵措施，確保新學年安全成功。

疫苗 教育總監 加州

上一則

挺紐森 加州議會非裔黨團反罷免：無根據、不明智

下一則

州政府租房援助 洛市民9月1日可申請

延伸閱讀

研究顯示未接種疫苗者 更願做危險行為

研究顯示未接種疫苗者 更願做危險行為

洛市居民可望額外申請加州新冠病毒租房援助

洛市居民可望額外申請加州新冠病毒租房援助
大仁說財經 | Delta變種病毒影響美國經濟的真相

大仁說財經 | Delta變種病毒影響美國經濟的真相
洛杉磯學區組建疫苗團隊 進校為12歲以上師生接種

洛杉磯學區組建疫苗團隊 進校為12歲以上師生接種
台指揮中心證實BNT疫苗將印「復必泰」 優先供學生施打

台指揮中心證實BNT疫苗將印「復必泰」 優先供學生施打
許多長者未完成接種 導致Delta致死率攀升

許多長者未完成接種 導致Delta致死率攀升

熱門新聞

遇FBI登門，最好保持沉默。（Pexels）

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

2021-08-20 20:38
白手起家、辛勤耕耘40年的企業家陳德表示，此次上訴失敗，深感失望，但能夠在疫情中健康平安，已是最大的補償和寬慰。 記者楊青／攝影

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

2021-08-20 21:14
一口福餃子館主打的幾款中式點心。（讀者提供）

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

2021-08-21 14:52
圖為死者一家三人。（FOX News）

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

2021-08-18 20:21
飛機內基本滿員。（記者張宏／攝影）

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

2021-08-24 21:21
華男盜取大量蘋果帳戶裸照視頻。（路透）

華男非法進蘋果雲端帳戶 盜取62萬張裸照 名人也遭殃

2021-08-23 19:50

超人氣

更多 >
8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥

8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥
吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」
中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟
論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收

論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收
中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：車輾壓罹難

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：車輾壓罹難