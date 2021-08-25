我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台睽違108天 本土案例零確診 打高端傳3死

私訪喀布爾 返程占用撤離機位 2國會議員挨罵

洛市消防隊長視頻批強制打疫苗是「暴政」 遭內部調查

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯消防隊長Christian Granucci發布視頻批評疫苗強制是「暴政」。（Youtube視頻截圖）
洛杉磯消防隊長Christian Granucci發布視頻批評疫苗強制是「暴政」。（Youtube視頻截圖）

洛杉磯市消防隊長（Fire Captain）Christian Granucci，23日（周一）在網上發布一段視頻，他穿著消防員制服表示，強制消防員接種疫苗、或者每周接受兩次檢測是「完全的暴政」。因為這段視頻的發布，這名消防隊長正在接受內部調查。

在這段12分鐘的視頻中，Granucci表示他不想再對這件事保持沉默，「我們許多同事也是如此。」截至周一晚上10時，YouTube上原始視頻的轉發已經吸引1萬5000多次的點擊觀看。

洛市議會上周投票，要求市府雇員在10月初之前需全面接種新冠疫苗，疫苗授權只需要市長簽名即可頒布，同時對有健康狀況或有宗教信仰的雇員給予豁免，但這些員工必須定期接受測試。

Granucci在視頻中說，「這與接種疫苗和未接種疫苗無關，這是關於選擇的自由。」他批評相關部門和工會官員「玩弄政治」，並威脅如果強制執行任務，將採取法律行動。 「我們將與你戰鬥，洛杉磯市。」

根據洛杉磯市消防局（LAFD）聲明，他們已對此事展開調查，這位在消防部門工作31年的老消防員可能會面臨紀律處分。該部門表示，「我們尊重個人發表意見的權利，但他無權代表消防部門發言。 視頻中此人穿著制服，似乎在值班，給人的印象他是在以官方身分發言。」

52歲的Granucci說，他曾與其他消防員、家人交談，他們擔心如果不接種疫苗或不同意檢測，將失去工作。但洛杉磯市議會法令並沒有說明，如果有人在沒有獲得批准豁免的情況下，拒絕接種疫苗或檢測將會發生什麼。

據 LAFD 稱，目前該部門54.3%的消防員已完全接種疫苗。

據 LAFD 稱，目前該部門54.3%的消防員已完全接種疫苗。(KTLA 5視頻...
據 LAFD 稱，目前該部門54.3%的消防員已完全接種疫苗。(KTLA 5視頻截圖)

疫苗 洛杉磯 檢測

上一則

LAUSD開學1周 6500名學生因疫缺課

下一則

輝瑞獲藥證 強制施打正反意見拉鋸更烈

延伸閱讀

要打第6劑被抓到 巴西男怕染疫 3個月混打5次疫苗

要打第6劑被抓到 巴西男怕染疫 3個月混打5次疫苗
「打疫苗 領100元」 吸引逾10萬紐約客接種

「打疫苗 領100元」 吸引逾10萬紐約客接種
部分家長盼孩子接種 FDA：12歲以下勿打輝瑞疫苗

部分家長盼孩子接種 FDA：12歲以下勿打輝瑞疫苗
CDC：疫苗遇上Delta 保護力降為66%

CDC：疫苗遇上Delta 保護力降為66%
洛市警局染疫警員增幅是前一周兩倍

洛市警局染疫警員增幅是前一周兩倍

輝瑞疫苗獲准 加州接種可望加速 正反拉鋸預料更激烈

輝瑞疫苗獲准 加州接種可望加速 正反拉鋸預料更激烈

熱門新聞

遇FBI登門，最好保持沉默。（Pexels）

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

2021-08-20 20:38
白手起家、辛勤耕耘40年的企業家陳德表示，此次上訴失敗，深感失望，但能夠在疫情中健康平安，已是最大的補償和寬慰。 記者楊青／攝影

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

2021-08-20 21:14
一口福餃子館主打的幾款中式點心。（讀者提供）

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

2021-08-21 14:52
圖為死者一家三人。（FOX News）

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

2021-08-18 20:21
華男盜取大量蘋果帳戶裸照視頻。（路透）

華男非法進蘋果雲端帳戶 盜取62萬張裸照 名人也遭殃

2021-08-23 19:50
加州海邊的大片野生仙女杯，一盆在中國市場可以賣到500美元以上。（本報檔案照）

韓國人在美國州立公園盜挖「仙女杯」出口亞洲面臨重罪

2021-08-23 18:36

超人氣

更多 >
「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見
美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答
世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙
東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮

東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮