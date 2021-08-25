洛市消防隊長視頻批強制打疫苗是「暴政」 遭內部調查

洛杉磯消防隊長Christian Granucci發布視頻批評疫苗強制是「暴政」。（Youtube視頻截圖）

洛杉磯 市消防隊長（Fire Captain）Christian Granucci，23日（周一）在網上發布一段視頻，他穿著消防員制服表示，強制消防員接種疫苗 、或者每周接受兩次檢測 是「完全的暴政」。因為這段視頻的發布，這名消防隊長正在接受內部調查。

在這段12分鐘的視頻中，Granucci表示他不想再對這件事保持沉默，「我們許多同事也是如此。」截至周一晚上10時，YouTube上原始視頻的轉發已經吸引1萬5000多次的點擊觀看。

洛市議會上周投票，要求市府雇員在10月初之前需全面接種新冠疫苗，疫苗授權只需要市長簽名即可頒布，同時對有健康狀況或有宗教信仰的雇員給予豁免，但這些員工必須定期接受測試。

Granucci在視頻中說，「這與接種疫苗和未接種疫苗無關，這是關於選擇的自由。」他批評相關部門和工會官員「玩弄政治」，並威脅如果強制執行任務，將採取法律行動。 「我們將與你戰鬥，洛杉磯市。」

根據洛杉磯市消防局（LAFD）聲明，他們已對此事展開調查，這位在消防部門工作31年的老消防員可能會面臨紀律處分。該部門表示，「我們尊重個人發表意見的權利，但他無權代表消防部門發言。 視頻中此人穿著制服，似乎在值班，給人的印象他是在以官方身分發言。」

52歲的Granucci說，他曾與其他消防員、家人交談，他們擔心如果不接種疫苗或不同意檢測，將失去工作。但洛杉磯市議會法令並沒有說明，如果有人在沒有獲得批准豁免的情況下，拒絕接種疫苗或檢測將會發生什麼。

據 LAFD 稱，目前該部門54.3%的消防員已完全接種疫苗。