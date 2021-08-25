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開業首日遇罷工、流氓搗亂...華資電影院 衰事一籮筐

記者啟鉻／洛杉磯報導
張德匡在他曾經經營過的一個電影院前留影。（張德匡提供）
張德匡在他曾經經營過的一個電影院前留影。（張德匡提供）

南加州華裔人士張德匡多年來積極推廣美語音標，讓很多新移民在美語學習及交流中受益，盡快融入當地社會。但鮮有人知道的是，他曾經營電影院近24年，電影娛樂服務雖然少有華人涉入，但恐怕也沒有華人比他的經營時間長。

他為了一家生計，在無任何經商經驗下踏入經營電影院，接管第一天就發生員工罷工，並曾遭遇小流氓縱火、顧客索賠、持槍搶劫等。他感慨人生如戲，戲如人生。還提醒新移民在美經商，一定要以「禮」服人，懂得包容。

一腳踏入娛樂業

張德匡祖籍是貴州，後全家到台灣。父母都曾任職教育界，家裡沒有一位從事過娛樂服務業。他於1970年代來美留學攻讀物理學，性格好強不願受父母資助，業餘時間就到餐廳打工。畢業後，曾在實驗室做過研究員、公司技術員，但工作一直不穩定。於是想到做點小生意，養家糊口。1978年，在南加開過一家廣東口味餐廳，經營了一年虧損倒閉。

後來他在世界日報上看了一則出售電影院的廣告，於是決定嘗試，1979年將聖地牙哥縣維斯塔市（Vista)有兩間電影廳的一座小型電影院買下。

開業首日員工罷工

電影院換了新業主，原來幾名員工還在。重新開業首日是周末，觀眾爆滿。員工突然提出要漲工資，否則就不做了。張德匡說，他很為難，因購買電影院花了不少錢，哪裡再有錢調薪水。最終有部分員工離開，只有兩人決定留下，走的員工中就有放映員。

觀眾此時已坐在座位上等著看電影。張德匡從未接觸過放映機，只是開業前看過放映員如何操作。為了救急，他只好按照觀察記憶，將電影膠片裝到放映機上，或許他是學習物理專業的，一番操作後竟然能讓影片正常放映，此時他已汗流浹背。開業首日，他擔任兩個放映廳的放映員，還要照顧其他業務，太太負責賣票。他說，真正體會到，萬事開頭難啊！

小流氓搗亂 以禮服人 

張德匡購買的電影院屬於二輪影院，共有500個座位，票價便宜，觀眾中有不少青少年。其中有一些喜歡搗亂的小混混。張德匡說，這些小混混各族裔都有，他們看到新業主是華人面孔，就有意搗亂。一次衛生間突然起火，消防員來後才知道是衛生紙被點燃，還有人將臭鼬（skunk）帶進電影廳，放的臭氣將觀眾都熏跑了。也有將蛇放進觀眾席嚇唬觀眾，用刀子將皮質座椅都割開多道口子。

張德匡說，這些小混子實在不好惹，他就採取以禮服人的方法，見到小混混來時，稱呼「Sir」以示尊重，態度很友好。這一招很奏效，從此以後小混混來鬧事逐漸少了。

被偷被搶是常事 

經營電影院期間，電影票款被偷是常有的事情，最多時一次就被偷了近400元。甚至又一次，女售票員將一天售票款整理後，準備到銀行存錢時，突然闖進來一名蒙面劫匪，將售票員用槍逼住，命令交出現鈔。最終售票款2000多元被搶，辛苦一天的工作白做了。張德匡也提醒職員，遇到類似情況，保命要緊，錢損失是小事。

還有一些觀眾，故意說自己在電影院受傷，要求索賠。最終逼得張德匡貼出告示：沒有保險，不要煩我！（No Insurance! Don't Bother Me ! ）

在美經商 謙卑包容

經營電影院20餘年，張德匡從不熟悉，到最終經營五家電影院。他說，隨著大型電影院興起，小型電影院運營難以為繼，觀眾愈來愈少，最後他決定關閉歇業。多年來從事娛樂服務業，他深有體會，華人在美國經營服務業，因為在異國他鄉，會有很多困擾。一定要懂得包容，以謙卑禮讓的心，全力讓顧客滿意。所以經營多年，從未有幫派向他收取過保護費。為了與周邊居民搞好關係，他還免費或半價提供電影票，招待居民看電影，一邊做生意，一邊做慈善。

電影院 華人 南加

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