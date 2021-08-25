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汽車轉換器防盜 核桃/鑽石吧分局9.8免費刻字

記者王若然／鑽石吧報導
如今催化轉化器被盜情況越來越多。（洛縣警局檔案照）
如今催化轉化器被盜情況越來越多。（洛縣警局檔案照）

為了防範汽車催化轉換器（Catalytic Converter ）盜竊案，洛杉磯縣警局核桃/鑽石吧分局將免費舉辦催化轉換器刻字服務，用以追蹤被盜的轉換器。

該活動將於9月8日在Calvary Chapel Golden Springs舉行，地址為22324 Golden Springs Drive， Diamond Bar， CA 91765。

屆時警員將免費為民眾車子上的催化轉換器刻上一個獨一無二的編碼，用於防範盜竊，也便於案後追蹤。想要參加的民眾需要在網上註冊，網址為：https://www.eventbrite.com/e/walnutdiamond-bar-sheriffs-station-catalytic-converter-etch-catch-event-tickets-167645437015?aff=erelexpmlt

因當天預計將為80位民眾服務，洛杉磯縣警局核桃/鑽石吧分局沒有足夠資源，需要借更多起重器，輪胎扳手等器具。對此，華人治安組織「社區治安人人有責」（TACF）群組已經認捐所有警局需要的器械，幫助警局成功、順利舉辦刻字活動。

對此，洛杉磯縣警局核桃/鑽石吧分局警官Louis Denver代表警局像群組的華人朋友的支持表示感謝。

鑽石吧 核桃 洛杉磯

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