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李夢琪辭世 享年70歲 一生奉獻殘疾社區

記者楊青／洛杉磯報導
在輪椅上的李夢琪（左二）幫助殘疾人，全家也加入慈善義工行列，圖為李夢琪的父親、大姊夢壁和二姊夢玉。（家人提供）
在輪椅上的李夢琪（左二）幫助殘疾人，全家也加入慈善義工行列，圖為李夢琪的父親、大姊夢壁和二姊夢玉。（家人提供）

華裔愛心基金會創會會長李夢琪8月14日辭世，享年70歲。雖然她70年的生命超過一半在輪椅上度過，但她超過一半的生命奉獻給殘疾人和公益事業，友人倍感追思。

李夢琪的哥哥李夢飛表示，小妹李夢琪8月14日當天早晨起床，二姊夢玉特別給妹妹做了早餐，但夢琪說感覺身體有點累，想再多睡一會兒。沒想到重新睡下之後，就再沒有醒過來。

祖籍上海的李夢琪出生在台灣，13歲時隨家人移民來美，之後曾回台灣讀兩年國際學校，畢業後在航空公司工作。風華正茂時卻發現不幸患上脊椎血瘤，更不幸的是，不成功的手術讓她從此生活在輪椅上。當時只有30歲的李夢琪身殘志堅，她每天坐輪椅去律師樓上班自食其力的同時，創辦華裔愛心基金會，幫助殘障人士，也呼籲社會關注殘障人士和他們家屬的幫助和支持，包括911事件受害者家屬和卡崔娜颶風的災民。

她希望殘障人士堅强走出命運的陰霾，重返回社會，像正常人一樣工作和生活，來回報社會和愛心給與自己的關愛，30多年如一日，直到生命盡頭。2009年，她曾獲得加州眾議員頒發傑出社區貢獻獎。

李夢飛表示，李夢琪在脊椎手術失敗、癱瘓在輪椅上之後，一度非常悲傷，但她最終從悲傷中走出來，40年來，她以非凡的堅强意志生活。40年間，她先後經歷上百次大小手術，身心備受折磨，但她給大家和社會，永遠是微笑和愛心及幫助。七年前，醫生在李夢琪的肺部發現癌細胞，但手術非常成功，生命的最後七年，她持續生活在家人的倍加關愛，和持續對殘疾人慈善事業的奉獻中。

2019年5月新冠疫情爆發前夕，李夢琪和她的華裔愛心基金會協同南加州強恕中學校友會、希望之城、南巴沙迪那皇家獅子會，和旭日化驗中心一起，再次舉辦愛心義診，300位清寒人士得到服務。

李夢飛表示，生命對李夢琪非常殘酷，一生坎坷，但她卻是全家四兄弟姊妹中最有愛心的人。她的離去，家人萬般不捨，但對於夢琪來說，或許是一種解脫。

李夢琪的追思會訂9月9日(周四)上午11時，在玫瑰崗紀念公園Rose Hills/ Memorial Chapel舉行，地址：3888 Workman Mill Road, Whittier, CA90601。

華裔 台灣 加州

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