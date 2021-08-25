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洛縣賊車藏300張罷免州長選票 檢警聯手調查

記者丁曙／綜合報導
托倫斯警方在一名嫌犯汽車後備箱中發現了300張罷免選票。（KTLA截圖）
托倫斯警方在一名嫌犯汽車後備箱中發現了300張罷免選票。（KTLA截圖）

加州州長紐森（Gov. Gavin Newsom）的罷免選舉將登場，但洛杉磯縣托倫斯市（Torrance）警局近日從一名嫌犯的汽車後備箱，發現300張通訊選票（absentee ballots）；此外，還有毒品、槍支和多本駕照。該嫌犯因涉嫌違反武器、毒品和偽造品等多項罪行而被捕。

托倫斯警方在一名嫌犯汽車後備箱中發現了300張罷免選票。（KTLA截圖）
托倫斯警方在一名嫌犯汽車後備箱中發現了300張罷免選票。（KTLA截圖）

據托倫斯警察局，8月16日晚上，男嫌犯將車子停在一間7-11便利店的停車場上，當時嫌犯還在車中昏睡。警方從他這輛汽車上，發現大約 300張選票。以及一把已裝填子彈手槍、一包毒品甲基苯丙胺（methamphetamine）、數千封郵件、一個體重秤，以及多本他人姓名的加州駕照和信用卡，在這個身份不明的男子身上還發現Xanax 藥丸。因此，警方認為他是一名重罪犯。

警方在23日發布消息時指出，托倫斯警察局特別調查科已與美國郵政局和洛杉磯縣檢察長辦公室公共誠信科合作，聯手調查此案。

托倫斯警察局在聲明中說，調查人員正在試圖弄清楚兩個問題，首先，罷免選票是如何落入嫌犯的車輛中？第二，他擁有這些選票的意圖是什麼？不過警方認為這是一起孤立事件，與任何其他選票盜竊案無關。

9月14日加州州長罷免選舉通訊投票樣本。（記者丁曙／翻拍）
9月14日加州州長罷免選舉通訊投票樣本。（記者丁曙／翻拍）

就在案發的同一天，選務部門向加州註冊選民郵寄出通訊選票，用於9月14日進行的罷免州長選舉。

警方指出，任何被確定選票失竊的選民，都將在選舉日前獲得一張新選票。社區民眾若發現任何可疑的選舉活動，可致電 310-328-3456 報告。

警察 加州 毒品

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