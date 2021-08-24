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車撞疫苗接種診所 2員工遭襲擊1傷

記者啟鉻／綜合報導
洛縣在聖塔克拉利塔市接種疫苗診所的工作人員，遭嫌犯駕車撞擊受傷。（NBC4 ）
洛縣在聖塔克拉利塔市接種疫苗診所的工作人員，遭嫌犯駕車撞擊受傷。（NBC4 ）

據NBC4報導，洛杉磯縣聖塔克拉利塔市（Santa Clarita)21日發生疫苗接種診所兩名員工遭襲擊事件，其中一人受輕傷。警方正在尋找襲擊者，也呼籲知情者提供線索緝拿嫌犯。

該疫苗接種診所位於前聖塔克拉利塔谷老人中心（Santa Clarita Valley Senior Center），由洛杉磯縣府運營，襲擊事件導致診所提前關門。事件發生在21日下午4時30分後不久，襲擊者使用的致命武器是車。

警方表示，一名男性嫌犯駕車先撞向一名工作人員，隨後越過限制車輛通行標記，再次撞向另一名工作人員。一名受害者手臂受輕傷在現場被急救人員救治，另一名工作人員幸好沒有受傷。這起駕車撞擊疫苗接種診所工作人員事件，令當地居民感到匪夷所思，頗感震驚。

居民Luis Segura表示，不明白為什麼會有人駕車撞人，疫苗診所工作人員都是在盡力完成工作。警方表示，嫌犯作案後駕車逃跑。

洛杉磯縣公共衛生局發布聲明，對聖塔克拉利塔市發生駕車撞擊疫苗診所工作人員兇案，表示遺憾，「我們心念和祈禱與傷者同在」。公衛局正與地方執法機構密切合作，隨著調查開展，疫苗接種診所已經關閉。

警方表示，襲擊者駕駛一輛灰色四門轎車，若民眾有關於案件的任何線索，可致電洛縣警局。洛縣公共衛生局表示，施打疫苗診所22日（周日）也停止運營。

疫苗 工作 洛杉磯

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