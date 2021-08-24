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網約車司機非雇員 法官:違憲 優步將上訴

編譯組／綜合報導
網約車司機屬合同工的提案經公投過關，但法官裁定違憲。（美聯社）
網約車司機屬合同工的提案經公投過關，但法官裁定違憲。（美聯社）

美聯社報導，阿拉米達縣（Alameda County）高等法院法官羅師（Frank Roesch） 近日否決加州於2020年交由選民通過的第22號提案（Proposition 22）網約車司機為合同工，認為該提案違憲。

這項提案是同意包括Uber(優步)、Lyft等叫車服務公司，或其他透過手機應用程式App提供服務的業者，將旗下駕駛員視為獨立承包商而非員工。22號提案等於推翻加州之前通過的AB 5法案，該法將網約司機定義為僱員，享受僱員福利

第22號提案的通過，代表這些公司將不用負擔歸類為員工的司機應享有的福利與工作保護。

優步與Lyft和其他服務公司花費2億元支持第22號提案，成為加州歷史上最昂貴的提案選舉。這兩家公司曾表示，若選民拒絕該提案，將威脅離開加州。

如今該提案被法官羅師否決。優步表示將計畫上訴，最終這項提案可能於加州最高法院進行。

優步發言人Noah Edwardsen說，「這項裁決無視加州絕大多數人民意願，無視邏輯與法律。在這種情況下，加州檢察長應強烈捍衛第22號提案的合憲性。」他指出，在上訴期間，該提案仍有效。

羅師在訴訟中支持三位駕駛員和國際服務業員工工會（Service Employees International Union，SEIU），聲稱該提案不當的取消州議會賦予員工獲得員工補償計畫的權利與能力。

SEIU加州州議會主席Bob Schoonover說，兩年來，駕駛員一直說民主是買不到的，「今天的裁決表明他們是對的。」

加州最高法院最初於2月份，拒絕審理此案，主要是基於程序理由，但保留下級法院挑戰該案的可行性。

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