洛城新語╱罷免紐森 華裔扮演關鍵角色

罷免州長紐森 案，劍已出鞘，依照近日民調 顯示，正反雙方勢均力敵，民主黨人如果不積極動員，紐森有可能大意失荊州。

紐森罷免案在初期並不認為有可能性，民主黨自認黨員人數在加州 具有絕對優勢，也就輕忽反對力量的結合，及至連署人數超過法定標準，罷免公投成案，猶未注意民意風向已對紐森不利，再加上疫情反撲，在要救經濟或努力防疫方面，迫使紐森既想開放經濟，又怕疫情失控，左右為難，給了反紐勢力絕佳機會。

純就罷免紐森所揭示的罪狀，防疫未能以身作則，未戴口罩出席餐廳多人聚會，紐森難以辯解，只有道歉。對於防疫反覆解封，開開關關造成的經濟傷害，決策是否正確，見仁見智，各有看法。倒是加州過於左傾，對於遊民的處置，罪犯的寬容，造成治安的敗壞，引發中產階級的不滿，招商引資的不友善，都是紐森施政要承擔的包袱，也將在這次罷免公投案時，驗證太過左傾的政策，是否能為大多數加州人接受。

根據愛默生學院（Emerson College）與Inside California Politics7月30日至8月1日合作的民調，同意罷免的比例增至46%，反對罷免有48% ，尚未決定的由9%降到6%，而同意罷免紐森的較7月22增加了三個百分點，亦即未決定的選民都倒向了罷免紐森的陣營，加以這次民調誤差範圍為正負三個百分點，因此正反意見仍在誤差範圍內，此情勢顯然對紐森不利。

民調也顯示，紐森西裔選民大量流失，54%的人說他們支持罷免，非裔與亞裔多數仍反對罷免，白人則五五波，但有40%選民尚未決定。依此民調分析，紐森的基本盤西裔族群的選票流失，對他造成威脅性的傷害，月底前副總統賀錦麗特地到加州力挺，能否扭轉劣勢，還待觀察。

倒是在選戰如此緊繃的時刻，民主黨要挽回頹勢，鼓勵支持者出來投票，是全面固本的必要之策；而拉攏盟友，爭取關鍵少數族裔，更是力挽狂瀾的有效方案。須知在選戰五五波不分高下時，關鍵少數倒向任何一方，都有加乘效果，而非1+1等於2。

紐森的策士在此時刻，在選戰部署與資源分配上，要能出奇制勝保住江山，一定要認清事實，看清楚對方的招式，譬如共和黨宣稱反對強制注射疫苗，不要戴口罩，固然有支持者，但依加州接種疫苗比例與自動戴口罩的風氣，並非爭取票源的好主張，民主黨即可反守為攻，突擊其軟肋。而在加州對防疫有高度認同的華裔，就值得積極拉攏。

罷免選戰僵持難分難解之際，華人很可能就是決定勝負的關鍵少數，雙方要把握勝算，華人這一票絕對要設法爭取；華人更應善加掌握時機，在此役展現影響選戰的重要性。