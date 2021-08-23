王竹青：支持水務建設 免受無水苦

王竹青認為，未雨綢繆才能避免南加限水危機。（記者邵敏╱攝影）

「飲水思源／旱情快報」研討會，8月22日在世界日報大樓舉辦，南加州大都會 水務局（Metropolitan Water District）高級工程師王竹青博士分析加州今年的乾旱情況、加州水資源特性，以及歷史上一些有名的水計畫工程；呼籲民眾認識當前加州乾旱形勢嚴峻，支持政府長期投資水務建設，未雨綢繆才能避免限水危機。

加州水資源特性北邊多水，南部乾旱，對於乾旱的南加 州，水究竟從哪裡來，怎麼保證生活用水？整個南加州大都會水務局的供水區域總共是5200平方哩，人口數1900萬。王竹青認為滿足南加用水，主要是因為加州具有高度工程化的管理系統，大部分生活用水都是透過幾百哩長的輸水渠道送到南加州。

王竹青介紹加州水利史上很多著名的水計劃：洛杉磯大渠道、科羅拉多河（Colorado river）人工渠道、加州水計畫。其中科羅拉多河人工渠道共242哩，從亞利桑納州一直到加州邊境，從而引水到南加；北加州渠道共444哩，同樣引水到南加，這就是加州著名的「北水南調」以及「東水西調」工程。

王竹青用圖表分析，在正常情況下，加州水源其中30%來自北加，25%的水來自科羅拉多河渠道，因此外來水總共佔55%；當地水資源，主要是地下水佔45%。王竹青認為，加州如果充分利用水源的話，完全可以供民生正常用水。

南加地理環境屬於半乾旱地段，平均降雨量是14.5吋，但今年特別乾旱，洛杉磯降雨量只有5.6吋。王竹青說，如果沒有外來供水系統的話，那南加就是一個乾燥的沙漠。

截至目前，加州已宣佈50個縣進入旱災緊急狀況，這些地區已進入用水緊急狀態，但是南加七縣卻不在50個縣里面，並沒有到達限水程度。南加究竟如何在乾旱之年保證用水，南加州大都會水務局又是如何度過難關的？

王竹青說，南加干旱之年，降雨降水不夠，那就只能靠存水來維持。大都會水務局在過去數十年未雨綢繆，在協作單位支持下，儲備一定供水量，超前部署，目前南加州仍然有很多存水可以使用。

同時，王竹青也指出，雖然南加今年儲水量可以不限水，但如果乾旱持續下去，吃坐山空，庫存水也會有乾涸的可能，他鼓勵民眾繼續節約用水，水管漏了一定要盡快修補，不要輕易浪費一滴水。

「水對南加州來說非常珍貴，並不是今年乾旱才提倡民眾節約用水，」王竹青認為，正因為前面幾十年建立的諸多水利工程，以及一直提倡的節水理念，才能保證乾旱之前還有充足的水可以用，「雖然我們一打開水龍頭就能用到水，事實上這些水都是跑了幾百哩才到達我們的家，前人種樹後人乘涼，我們也要為後人節約用水、儲水，珍惜使用每一滴水，養成節約用水的生活習慣。」

王竹青提到，水利局、地方政府為幫助節水，提供了很多項目，包括更換節水型號的洗衣機、抽水馬桶和淋浴噴頭等，在庭院種植加州本地的耐旱性植物，代替耗水量大的植物和草皮，必要時限制草地澆水和沖洗車輛。

王竹青指出，水務局有責任確保南加州居民始終擁有安全可靠的水源，儲備充裕的水資源應對乾旱，盡管今年旱情嚴重，目前還沒有限水。但從長遠來看，南加州仍然要投資興建水利設施，希望選民支持，未雨綢繆。有了這些投資，水務局才可能繼續改進供水系統運營，確保最大限度地利用可用水量。