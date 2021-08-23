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溫俊山：飲用水開發和管理很重要

記者邵敏╱洛杉磯報導
溫俊山8月22日發表主題演講：「飲用水的永續開發和持續性管理」。（記者邵敏╱攝影）
溫俊山8月22日發表主題演講：「飲用水的永續開發和持續性管理」。（記者邵敏╱攝影）

南加洛縣雷克伍市（lakewood）水局負責人溫俊山，在8月22日舉行的「飲水思源／旱情快報」研討會上，關注南加地下水的用水問題、水源、水質、水污染的處理；他認為，現在南加系統的地下水管理得非常好。

日常生活中的飲用水從哪裡來？溫俊山指出，飲用水的主要水源來自兩部分，一個是地表水，其中包括河流、水渠，但是地表水不能直接使用，一定經過要處理才能使用，目前水系統都是模仿地球本身的淨化系統經過多重處理，最後才送到各家各戶。

另一個水源就是地下水。溫俊山說，「我們居住的聖蓋博谷地區地下水非常豐富，這跟地理環境有關，這些地下水基本上可以直接用，因為水源比較好。」

在南加州，誰是供水單位，哪些部門提供水，水又是怎麼到每個人的家中？溫俊山指出，聖蓋博谷非常特殊，有供水單位的市政府很少，比如蒙特利公園市、阿罕布拉市等有專門的政府供水部門，但聖蓋博市、羅斯密市、鑽石吧、羅蘭岡等城市和縣屬地就沒有供水部門，都是由地區性的私人公司，或者專門的水局在供水。

溫俊山說，因此供水單位不同，導致水源都不太一樣，水價也不同，有些是公家，有些是私人，但無論公家還是私人，都在盡量保持飲用水的量夠、質量好，所有單位都在做這些事情。

溫俊山還就南加地下水的水質問題、水污染問題，提出看法。他認為，水質標準不斷在更新，人們都好奇水裡究竟有什麼東西，工業污染又是如何影響到水源，水測試手段在提高，因此水質要求也一直提高。

是誰在保持水系統的正常運行，人們為什麼打開水龍頭就能喝到水？溫俊山說，「水不會產生，也不會消滅，是一個水循環，因此水主要是管理問題，包括地表水的管理和地下水的管理。對於水的管理，不是造水，主要是如何調配水，關鍵就是這裡。」

那地下水又該怎麼管理，包括兩方面，一個是水質管理，因為都市化、工業化用水等各方面，都對地下水造成各種污染，水質管理尤其重要；另一個方面是怎麼保持始終有水，地下水抽完了怎麼辦，怎麼補充用水。

溫俊山認為，現在南加系統的地下水管理得非常好，事實上，有很多單位在參與管理水，系統非常複雜，各部門分工明確。 「每年下雨，就會滲透到地下，如果雨水多，那滲透也多，如果雨水少，滲透也少，但固定人口需要的用水是固定量的，就需要系統補充水，水不多的時候怎麼保存水，怎麼保持乾旱時回灌水 ，保持水平衡。」

怎樣處理生活污水的回用，很大的問題就是回灌問題。溫俊山說，目前南加的回灌和抽水基本都是平衡的，「因此不管天旱不旱我們用水都沒有大問題。」

關於地表水，溫俊山認為，北加州天生雨水很多，就不需要管理，對於南加的地表水需要未雨綢繆，「南加州六七十年前就開始管理，蓄水很多，一兩年乾旱不會有什麼事，如果北加州一年乾旱，可能就扛不過去了，因為沒有這個管理機制。」

溫俊山認為，水不會產生，也不會消滅，是一個水循環，因此水主要是管理問題。（溫俊山...
溫俊山認為，水不會產生，也不會消滅，是一個水循環，因此水主要是管理問題。（溫俊山提供）
溫俊山認為，水質標準不斷在更新，水測試手段也在不斷提高。（溫俊山提供）
溫俊山認為，水質標準不斷在更新，水測試手段也在不斷提高。（溫俊山提供）

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