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吳基銜：保護地下水資源 刻不容緩

記者李雪╱蒙特利公園市報導
吳基銜主講地下水的規範、如何水質改善，以及同時保護地下水源等話題。（記者李雪／攝影）
吳基銜主講地下水的規範、如何水質改善，以及同時保護地下水源等話題。（記者李雪／攝影）

「飲水思源／旱情快報」研討會主講人吳基銜，目前任加州資源公共管理委員會高級工程師，曾是加州環保署水資源控制局總量控制部門負責人。他主講地下水的規範、如何進行水質改善，以及同時保護地下水源等話題。

吳基銜解釋，不管民眾認為氣候變遷是真是假，但已確實發生，世界和全美各地可以看到高溫、風災、洪水、乾旱，這些都不是正常的。對加州來說，氣候變遷使海岸線上升，不僅會造成海灘被淹，也威脅到地下水。「我們的飲用水30%從地下水來，海岸線上升使海洋鹹水入侵地下水層，該水層想再使用就很難了」。

此外，氣溫上升也讓滲入地下的水量變少，還讓用水增多於是超抽地下水，又再造成地下水位下降。地下水量變少，礦物質融進去，因此不僅僅水量，水質也會受影響。地下水層就像地下水庫，不太會被日照蒸發，但是人們的最後支柱（backbone），是在河川、水庫缺水時要依靠的水源。因此要預防未來供水缺乏，地下水很重要，這需各方努力，包括政府、機構、民眾。

吳基銜並介紹目前加州將廢水處理後，注入地下水層的策略。指出民生廢水傳統是排到河川，讓海水來稀釋。但許多海灘關閉，就是因廢水對人體有害，主因之一就是細菌含量太高，光是細菌處理的過程就決定了這些水未來的命運。

如今對廢水中細菌處理的技術，如過濾、氧化處理、逆滲透、納米技術等都很高端，甚至可達到飲用水標準。但沒必要做這麼高標準，高昂成本也非任何城市可承擔。而大自然本身可提供過濾作用，因此只需將廢水經普通的殺菌處理，然後將其從上流注入地下水層，等它自然滲透。

雨水滲透是地下水的重要來源。民眾近年來多聽過一個概念叫「海綿城市」，他介紹了一些普通家庭也可嘗試的方式，讓雨水可以通過花園、透水性材質的車道等地滲水到地下。還有地區性項目，社區的湖、花園，乃至街道邊的排水溝，也設計成可灌溉綠帶的樣式，能滲透到地下水。

阿罕布拉市的Almansor公園就是按照海綿城市的概念設計，可集水做澆灌且滲透水到地下。而馬里布市就在致力於將該市的廢水100%提供給灌溉，完全不依賴進口水來灌溉。除了景觀的灌溉，也可做農業灌溉或工業使用。過去幾年加州地下水和回收水的量在增加，他希望能保持趨勢，讓未來的用水有保障。吳基銜表示廢水處理過去如同洪水猛獸，對生活有影響。但如今的技術希望把它變成未來的資源，讓生活品質改善。

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