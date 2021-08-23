加州水太硬？ 專家：自來水直接喝 安啦

「飲水思源／旱情快報」研討會的答疑環節。（記者李雪／攝影）

「飲水思源／旱情快報」研討會的答疑環節，民眾大多關注加州 的水太硬，喝起來口感不好是否安全等問題。王竹青、吳基銜、溫俊山三位水利專家都表示，在家都直接喝自來水，證實安全性不用擔憂。

溫俊山表示，他在家是有什麼喝什麼，他解釋水的味道在於氯，放多了不好喝。而硬水其實只是有各種礦物質，而口感是自己的選擇，其實蒸餾水反而不健康，軟水雖然對水管好對鍋爐好，但其實對飲用安全來說沒有差別，都是符合飲用水標準。瓶裝水大家感覺好像比較乾淨，但其實用的是一樣的標準。

王竹青表示，最近一次世界淡水品水比賽中，他服務的大都會 水局的水得到第一名。他表示從管道到家門口的水，都符合飲用標準，唯有民眾自己家部分的管道是住戶要負責的，因此水質方面大都會水局至少到家門口都是安全的，一般來說不會太大問題

吳基銜也表示在家是直接喝自來水，提及自來水和社區有關，管線不好會有雜質，自己所住的社區比較新沒有問題。他認為喝起來沒有臭味異味就好，對自己做的事有信心。

有民眾問要不要買水質測試套裝，溫俊山表示不少民眾都有這個疑問，其實真要檢測 都達標，其實只是口感差別。對於民眾表示生水要不要煮過喝，王竹青表示這只是華人習慣，但煮水能量成本高，又要增加氣候問題，其實這只是習慣，安全的水可以直接飲用的。

核桃水區委員鄺趙百淳也在場介紹該水區，她也表示許多民眾都問水是否安全，其實加州規定比別的地方要高要乾淨，除非房子年份影響水的管線。而有些人認為自來水喝起來味道不好，在她看來只是個人的偏好。