世報「飲水思源」研討會 專家：南加未限水 歸功貯夠水

洛杉磯世界日報、美西華人學會、中國工程師學會聯合舉辦「飲水思源／旱情快報」研討會。（記者李雪／攝影）

加州 旱情嚴重，但南加 州多縣卻還貯水足夠尚未宣布緊急狀態，民眾的生活品質還未受到影響。那麼究竟該如何超前部署和規畫，讓南加民眾繼續享受到這些好處？洛杉磯世界日報、美西華人 學會、中國工程師學會，22日在世界日報大樓四樓，聯合舉辦「飲水思源／旱情快報」研討會，三位業界專家詳細介紹南加州的水務規畫。

當天研討會由王竹青、吳基銜、溫俊山三位水利專家，分享南加州水資源來之不易，報告旱情與南加州應對策略，飲用水的安全水質要求，與南加州地下水管理實例，藉由研討會呼籲民眾節約用水。活動吸引社區人士到場聆聽，並出於疫情防護，也在世界日報於YouTube的「U視頻」上直播，讓社區民眾在家也可觀看，會後還可重播。

洛杉磯世界日報、美西華人學會、中國工程師學會聯合舉辦「飲水思源／旱情快報」研討會。（記者李雪／攝影）

中國工程師學會南加分會會長王竹青，介紹當天到場的嘉賓。美西華人學會理事長李世平表示，該學會主要是由兩岸三地專家學者組成的非營利組織，宗旨是把學界專業界成員接收到的正確知識介紹給南加民眾。此外，學會也會通過募捐給下一代的華人子弟教育獎學金，對民眾常見的主要議題，學會也安排研討會。美西華人學會會長徐和生則希望大家滿載而歸，並介紹當天到場的前會長和候任會長。

洛杉磯世報社長于趾琴擔任研討會引言人，指出當天研討會主題是飲水思源，起因於和王竹青博士6月初的一次談話。當時她好奇為何加州旱情如此嚴重，但還沒限水。王竹青給出的答案表示這就是未雨綢繆的實踐，因為現在雖然旱情嚴重，但之前貯水夠多，好幾個水庫都還是滿的。這引發了更多疑問，因此邀請專家來詳細講解，為什麼民眾還能維持現在的生活品質。

于趾琴表示，生活在加州的民眾大都知道加州常年乾旱，距上一次旱情結束才兩年，今年又迎來乾旱。加州已有50個縣宣布乾旱緊急狀態，州長要求州民自願節水至少15%。而乾旱的影響面也開始擴及到各行業，尤其農業。若是再不下雨還會影響到水利發電、加劇野火危險。

但她表示，旱情如此緊繃，民眾卻還未感受到不同，還未宣布乾旱緊急狀態的八個縣中，有七個縣都在南加州。那麼南加民眾到底為何有這份福氣，享受到這樣的生活品質？答案也凸顯了規畫的遠見，長期的問題要用長期對策來解決是多麼地重要。