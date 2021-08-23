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失蹤少女手機被丟包 警追車尋人

【洛杉磯訊】
警方呼籲公眾協尋14歲失聯少女和可疑車輛。（警方提供）
警方呼籲公眾協尋14歲失聯少女和可疑車輛。（警方提供）

洛杉磯縣聖費南度市（San Fernando）警方，22日呼籲公眾協尋一名14歲失聯少女，她可能在前往附近的便利店途中不見蹤影。

失聯少女莫卡朵（Destiny Isabella Mercado），14歲，於21日（周六）午後1時10分發給她媽媽短訊，告知會去附近Hubbard街和Borden路交匯處一家7-11便利店。警方稱，確信莫卡朵是在位於Chivers街的家裡發送短訊，只是不知道她發短信後是否步行去便利店，但很明顯的她沒有到達便利店。

警方表示，莫卡朵的手機於午後1時40分在Hubbard街與Glenoaks路交匯處附近被發現，有人稱手機是從一輛行駛汽車的右後車窗丟出來。目擊者告訴警方，那輛車是淺灰色或銀色馬自達（Mazda），目前警方尚不知道莫卡朵是否就在那輛車上。不過從發現手機的地點看來疑點重重，尤其是莫卡朵先前並未有失聯記錄。

警方調查獲悉，莫卡朵不太可能去見男友，因為她的男友住在棕櫚谷（Palmdale）。警方也未在相關地點看到莫卡朵，也沒有在其它的朋友地點找到她。

警方表示，市警局已經聯絡當地醫院，並在當地尋找，但一直未發現莫卡朵下落。目前協尋失聯少女莫卡朵的群發短訊，警方已經發送給聖費南度居民、商家及周邊地區。

失聯少女莫卡朵，西裔，身高5呎3吋，體重160磅，褐色頭髮和眼睛，穿著不明。若有民眾知道莫卡朵下落，可致電聖費南度市警方818-898-1267。

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