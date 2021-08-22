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南加環球影城萬聖節恐怖之夜9/9重啟

【洛杉磯訊】
好萊塢環球影城18日公布今年萬聖節恐怖之夜的完整景點陣容，包括以「終極大清洗（The Ultimate Purge）」、「鬼入侵（The Haunting of Hill House）」等恐怖電影改變的驚怵場景。（Netflix）
好萊塢環球影城18日公布今年萬聖節恐怖之夜的完整景點陣容，包括以「終極大清洗（The Ultimate Purge）」、「鬼入侵（The Haunting of Hill House）」等恐怖電影改變的驚怵場景。（Netflix）

好萊塢環球影城18日公布今年萬聖節恐怖之夜的完整景點陣容，包括以「終極大清洗」（The Ultimate Purge）為特色的恐怖電車的回歸。今年也是繼去年因疫情中斷一年後，環球影城萬聖節恐怖之夜捲土重來。

環球影城18日還宣布，今年萬聖節恐怖之夜將從9月9日開始，至10月31日萬聖夜當天。今年萬聖節恐怖之夜將有三個恐怖區，「萬聖節 4：邁克爾邁爾斯的回歸（The Return of Michael Myers）將加入迷宮陣容。

環球影城表示，因爲新冠疫情持續，參加萬聖節恐怖之夜活動的遊客，在室內時將被要求戴口罩，但洛杉磯縣要求人們在參加超過1萬人的戶外大型活動時戴口罩的新衛生令將不適用。

環球影城發言人18日表示，遊客和工作人員的健康和安全是他們的首要任務，活動將會遵守洛杉磯縣衛生準則，該準則目前要求在所有室內場館佩戴口罩，無論是否已經接種疫苗。

今年環球影城萬聖節恐怖之夜的場景還包括：Netflix廣受好評的超自然驚悚片「鬼入侵(The Haunting of Hill House)」的改編場景；熱門電影德州電鋸大屠殺的電鋸殺人魔殺人改變場景；Universal Monsters: The Bride of Frankenstein Lives恐怖怪物改編場景；由1973年傳奇電影Exorcist為原型建造的迷宮；潘多拉魔盒中的可怕生物改編的場景；熱門電視連續劇「行屍走肉（The Walking Dead）」為原型製作的恐怖場景。

恐怖區的場景也是根據熱門恐怖和驚怵電影設計，包括Universal Monsters：Silver Scream Queenz，是第一個以新娘為特色的全女性恐慌區；Chainsaw Rangers，一群惡魔般揮舞著電鋸的瘋子隨時準備襲擊遊人；紐約街變成了「惡魔之城」，那裡有嗜血惡魔尋找夜總會出來在夜裡徘徊的人。

環球影城表示，今年的恐怖之夜的音響效果也相當震撼，遊客要有心理準備。

環球影城 萬聖節 口罩

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