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華裔警察牧師胡祖同 為警解惑減壓

記者啟鉻／河濱報導
華人警察牧師胡祖同。（記者啟鉻／攝影）
華人警察牧師胡祖同。（記者啟鉻／攝影）

警局需要牧師嗎？在河濱縣警局有一位華人牧師，他是胡祖同（Robin Hu）。他最初在2006年受洛杉磯縣警局工業市分局邀請擔任警局牧師，也是縣警局成立後唯一華人牧師。如今他在內陸河濱縣警局做牧師。他表示，他義務服務的群體很特殊，眾多警員每天冒著生命危險維護社區治安，他們心中困惑、緊張情緒與正常人一樣，更需要有人來幫助紓解。

警察也是人 需要心理疏導

胡祖同說，他已經年逾七旬，但對在警局做牧師仍充滿熱忱。每天他會與警員一起巡邏，與他們熟悉後，警員才會將心中煩惱、生活中挫折講出來。他如同一位心理輔導師，需要傾聽警員心聲，然後再加以疏導。他說，接觸到的警員男女都有，他們有時說著心裡話，也會痛哭流涕。但過後，警員們會很輕鬆，全付身心投入保障社區安全工作中。胡祖同說，雖然他是牧師，但會尊重警員的宗教信仰。

談起最初加入警局做牧師。胡祖同說，15年前洛縣警局工業市分局曾發生意外事件。一名亞裔警員在與同伴在追逐一名嫌犯時，誤將同伴射殺。這起事件震驚所有警員，涉事警員也面臨很大壓力。隨後，還發生一起警員自殺事件。讓分局長感到警員心理問題迫切需要疏導。於是在一次社區活動中，分局長要求胡祖同做警局牧師，及時紓解警員心理壓力。洛縣警局共聘請了20餘位警察牧師（警牧），胡祖同是其中之一，是全美最大縣級警局首位華裔警牧。

贏得警員信任 講出心裡話

胡祖同任警牧後，首先找到了誤射殺同僚的亞裔警員。經過多次接觸，亞裔警員說出心中承受的壓力和痛苦。事件發生後，其他警員都不願意理他，他感到孤獨無助。而且更憂慮的是，如果他在外執勤巡邏，一旦遇到緊急危險情況，擔心其他警員不願意來支援。胡祖同多次對亞裔警員疏導後，還與警局其他警員交流，最終讓大家充分理解亞裔警員的狀況，緩解了其他警員與亞裔警員的緊張關係。

胡祖同認為，經過多年從事警牧，與警員接觸多了，警員往往給人冷冰冰的印象，可他們也是人，都有人性軟弱的一面。所以起初警員並不願意說出心裡話，但時間長了，認為你是朋友，就無話不談。但談話內容需要警牧保守秘密，因為多涉及婚姻關係、個人財務及很多無法與上司交流的內容，有的警員還有特殊性取向，總之都是個人隱私。為能與警員多接觸，胡祖同也要穿上防彈衣，坐上巡邏車與警員一起巡邏社區，有時也會遇到危險，他說記得有一次，流彈擊中車窗，破碎玻璃險些傷了他。

少年入幫派 後投身救世軍

胡祖同說，他出生中國上海，在台灣受教育。少年時代曾加入幫派「碧玉幫」兩年。後來他決心改過自新，高中畢業後在友人介紹下，加入救世軍從事慈善事業至今。胡祖同於1983年代來美，在蒙特利公園市建立社團組織，在舊金山時，是當地救世軍第一位亞裔負責人。

他認為，從事警牧，是他人生最重要的部分。他是在救世軍退休後，從事警牧工作的，在這個過程中，也讓每位警察暸解到了華人文化。他還特別提到，要感謝自己的太太，夫婦兩人都是救世軍成員，多年來相互扶持，相守逾50年。

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