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巴沙迪那聯合學區 8月至今已344人被隔離

編譯組／綜合報導

巴沙迪那星報報導，自8月1日以來，巴沙迪那聯合學區因新冠肺炎被迫隔離的學生與教職員人數大幅增加，根據最新數據顯示，已達344人。學區指出，他們用積極方式圍堵病毒，教委會也預計近期內，替足夠大的學生強制性接種疫苗

學區19日進行新冠肺炎疫情更新時，仍不清楚馬歇爾基礎中學（Marshall Fundamental Secondary School）發現兩名感染者後，有多少學生需被隔離留在家中。

儘管確認未接種疫苗和新接種疫苗的七年級學生將被迫在家，但學校並未確認有多少學生受到影響。至20日更新的數據顯示，該校出現兩人感染疫情，造成245名在職員工和學生隔離。

與此同時，朗費爾小學（Longfellow Elementary School）最新數據顯示，有36人隔離。

總計這個包括巴沙迪那、阿塔迪亞（Altadena）和西拉瑪德瑞市（Sierra Madre）的學區自8月1日以來，已有344名學生與教職員被迫隔離。

學區發言人Hilda Ramirez Horvath說，「我們正採取積極措施遏止新冠肺炎傳播，這就是為什麼當馬歇爾基礎中學發現兩起病例，立即隔離該年級所有未接種疫苗學生。」

「學區還要求學生進入校園前，進行定期體溫和篩檢，我們也正執行加州公共衛生命令，要求員工出示疫苗接種證明，或每周進行檢測。」

在學區教委會議程上，工作人員並要求所有符合條件的學生出示疫苗接種證明，或者承諾每週檢測。出示疫苗証明的截止日期是10月15日，而12歲以下無法接種疫苗者，將每週進行檢測。

疫苗 學區 檢測

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