巴沙迪那聯合學區 8月至今已344人被隔離

巴沙迪那星報報導，自8月1日以來，巴沙迪那聯合學區 因新冠肺炎被迫隔離的學生與教職員人數大幅增加，根據最新數據顯示，已達344人。學區指出，他們用積極方式圍堵病毒，教委會也預計近期內，替足夠大的學生強制性接種疫苗 。

學區19日進行新冠肺炎疫情更新時，仍不清楚馬歇爾基礎中學（Marshall Fundamental Secondary School）發現兩名感染者後，有多少學生需被隔離留在家中。

儘管確認未接種疫苗和新接種疫苗的七年級學生將被迫在家，但學校並未確認有多少學生受到影響。至20日更新的數據顯示，該校出現兩人感染疫情，造成245名在職員工和學生隔離。

與此同時，朗費爾小學（Longfellow Elementary School）最新數據顯示，有36人隔離。

總計這個包括巴沙迪那、阿塔迪亞（Altadena）和西拉瑪德瑞市（Sierra Madre）的學區自8月1日以來，已有344名學生與教職員被迫隔離。

學區發言人Hilda Ramirez Horvath說，「我們正採取積極措施遏止新冠肺炎傳播，這就是為什麼當馬歇爾基礎中學發現兩起病例，立即隔離該年級所有未接種疫苗學生。」

「學區還要求學生進入校園前，進行定期體溫和篩檢，我們也正執行加州公共衛生命令，要求員工出示疫苗接種證明，或每周進行檢測 。」

在學區教委會議程上，工作人員並要求所有符合條件的學生出示疫苗接種證明，或者承諾每週檢測。出示疫苗証明的截止日期是10月15日，而12歲以下無法接種疫苗者，將每週進行檢測。