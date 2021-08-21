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疫情用量大 家用氧氣機缺貨

編譯組╱綜合報導
新冠病患增加，家用氧氣機缺貨。（NBC）
新冠病患增加，家用氧氣機缺貨。（NBC）

新冠疫情造成的缺貨潮再添一樣：家用氧氣機。供應商Apria最近發函給加州醫療機構，表明他們的氧氣機存貨吃緊，因此希望醫院注意此一情況。

Memorial Care Saddleback Medical Center證實收到通知，但是表示狀況目前還好，因為先前的冬季高峰，讓他們還有庫存。但是洛杉磯的胸腔科醫生Thomas Yadegar警告，接下來要又要面臨冬季可能的高峰，如果再度上演去年的情況，那就不妙了。

Thomas Yadegar說，如果家用氧氣機不足，那麼病人出院速度就會更慢，因為回家就沒氧氣機可用了，必須留在醫院，這樣會讓其他病人花更長時間等床位。

讓情況更為嚴重的是，出院病人未歸還氧氣瓶的比例越來越高，南加醫院協會（Hospital Association of Southern California）指出，病人不願歸還的原因可能是，萬一再度發病可能會用到，但是不歸還鋼瓶，其他需要的病人就沒氧可用了。

家用氧氣機供應商Apria聲明指出，最近的新冠病例增加，讓他們的庫存吃緊。Apria還說，他們正在調配全美的供應量，讓過剩的地區，將存貨移到缺貨的地區，包括加州。

加州 疫情 南加

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