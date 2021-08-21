洛縣庫爾富市學區 勒令師生11/19前需打疫苗

庫爾富聯合學區要求12歲以上學生和教職員工，在11月19日之前接種疫苗，遭到部分家長和學生强烈反對。（KTLA）

在COVID-19疫情惡化和新疫苗 需求激增的情況下，洛杉磯縣有個別公立學區 要求適齡學生和教職員工證明他們已經接種疫苗，成為首批强制要求青少年打疫苗的學區。同時，支持與反對的家長們也在激烈拉鋸中。

與周邊縣相比，洛杉磯縣公共衛生局的防疫要求最爲嚴格，包括公立學區，如果中小學出現感染病例，除感染學生之外，周邊與其接觸過的人都需要隔離。該措施比橙縣和聖伯納汀諾縣學區的「只要戴口罩 、接種過疫苗以及沒有感染體徵，即使接觸過感染者也無需隔離」嚴格得多。不過到目前爲止，洛縣公衛局沒有强制要求公立學區的適齡學生和教職員工接種疫苗。

但是，有7100名學生和900名員工的庫爾富市聯合學區（Culver City Unified School District）本周致學區家長公開信，要求所有12歲以上的適齡學生和教職員工，在今年11月19日之前必須接種疫苗。學區表示，該決定得到了「社區的大力支持」。無論疫苗接種情況如何，他們將要求學生和教職員工佩戴口罩並每周檢測，但尚未確定將如何處理決定不遵守疫苗規定的學生和教師。

該學區稱，新冠疫苗接種實際上是麻疹疫苗接種的延伸，每個進入幼兒園的孩子都必須接種各種疫苗，保護他們不被病毒傳染。只是因為目前FDA對新冠疫苗仍處於緊急使用授權狀態，一旦其安全性和有效性得到全面確定，將和其他兒童疾病疫苗沒有區別。

但反對學區强制學生打疫苗的家長認爲，儘管注射後的嚴重反應非常罕見，但年輕人（主要是男孩和年輕男性）在接種新冠疫苗後，心臟炎症風險增加的危險並非沒有，甚至已有死亡案例。但世界衛生組織表示，還需要更多證據才能證明新冠對兒童和青少年的危害。

根據凱撒家庭基金會8月11日的最新調查，全國58%的12至17歲學生家長表示，他們孩子的學校不應要求學生接種 COVID-19疫苗。所有學齡兒童的家長中有54%表示，即使FDA完全批准在兒童中使用COVID-19疫苗，學校也不應該强制要求接種疫苗。