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洛縣庫爾富市學區 勒令師生11/19前需打疫苗

記者楊青／綜合報導
庫爾富聯合學區要求12歲以上學生和教職員工，在11月19日之前接種疫苗，遭到部分家長和學生强烈反對。（KTLA）
庫爾富聯合學區要求12歲以上學生和教職員工，在11月19日之前接種疫苗，遭到部分家長和學生强烈反對。（KTLA）

在COVID-19疫情惡化和新疫苗需求激增的情況下，洛杉磯縣有個別公立學區要求適齡學生和教職員工證明他們已經接種疫苗，成為首批强制要求青少年打疫苗的學區。同時，支持與反對的家長們也在激烈拉鋸中。

與周邊縣相比，洛杉磯縣公共衛生局的防疫要求最爲嚴格，包括公立學區，如果中小學出現感染病例，除感染學生之外，周邊與其接觸過的人都需要隔離。該措施比橙縣和聖伯納汀諾縣學區的「只要戴口罩、接種過疫苗以及沒有感染體徵，即使接觸過感染者也無需隔離」嚴格得多。不過到目前爲止，洛縣公衛局沒有强制要求公立學區的適齡學生和教職員工接種疫苗。

但是，有7100名學生和900名員工的庫爾富市聯合學區（Culver City Unified School District）本周致學區家長公開信，要求所有12歲以上的適齡學生和教職員工，在今年11月19日之前必須接種疫苗。學區表示，該決定得到了「社區的大力支持」。無論疫苗接種情況如何，他們將要求學生和教職員工佩戴口罩並每周檢測，但尚未確定將如何處理決定不遵守疫苗規定的學生和教師。

該學區稱，新冠疫苗接種實際上是麻疹疫苗接種的延伸，每個進入幼兒園的孩子都必須接種各種疫苗，保護他們不被病毒傳染。只是因為目前FDA對新冠疫苗仍處於緊急使用授權狀態，一旦其安全性和有效性得到全面確定，將和其他兒童疾病疫苗沒有區別。

但反對學區强制學生打疫苗的家長認爲，儘管注射後的嚴重反應非常罕見，但年輕人（主要是男孩和年輕男性）在接種新冠疫苗後，心臟炎症風險增加的危險並非沒有，甚至已有死亡案例。但世界衛生組織表示，還需要更多證據才能證明新冠對兒童和青少年的危害。

根據凱撒家庭基金會8月11日的最新調查，全國58%的12至17歲學生家長表示，他們孩子的學校不應要求學生接種 COVID-19疫苗。所有學齡兒童的家長中有54%表示，即使FDA完全批准在兒童中使用COVID-19疫苗，學校也不應該强制要求接種疫苗。

疫苗 學區 口罩

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