河濱縣1高中20人染疫 300生返家隔離

河濱縣艾辛諾湖高中。（ABC News）

南加內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣學區 近日陸續開學。由於新冠肺炎變種病毒 傳播影響，個別學校出現感染病例。其中河濱縣一所高中因出現部分學生感染病例，導致校方緊急要求300名學生返家隔離。還有聖伯納汀諾縣一所高中部分教職員因發生嚴重病例，導致學校開學延遲。

河濱縣艾辛諾湖高中（Elsinore HS）18日表示，該校11日開學，有300名學生因懷疑可能與校區新冠（COVID-19）感染病例有過接觸，被校方緊急要求返家隔離。該校共有1610名學生，要求返家隔離學生約占總數的18%。學校發言人表示，這種突發情況發生在開學後第一周，令所有人感到吃驚。因學生在過去一年都無法返校面對面授課，許多學生返校後彼此不熟悉，無法確定與誰接觸過，所以影響波及面較大，校方此舉也是出於萬無一失的安全健康考量。開學後，該高中有20人出現新冠病毒感染症狀。

據了解，校方要求返家學生需隔離十天。部分學生開學後，選擇根據修改後隔離規定返回校區，即規定允許學生返校面對面教學，但不參加包括體育課在內的課外活動，並接受檢測 。學區表示，遭隔離學生可採取通過網路教學和獨立學習方式。從整個艾辛諾湖學區統計，開學後已經有七所學校發生感染病例，共有500名學生返家隔離。

聖伯納汀諾縣安大略基督教高中（Ontario Christian HS）本計畫於18日開學，開學前一天，家長們收到校長電郵，稱推遲開學。因為該校有部分教師突然出現感染發病，無法上課。於是該校決定推遲開學兩周。

校長迪克豪斯（Ben Dykhouse）表示，將開學日推遲到8月30日。在過去幾天，部分高中教職員感染嚴重疾病，目前生病的員工有12人，占總數的三分之一，學校無法按計畫開學上課。迪克豪斯並未在電郵中具體指明員工感染何種病毒。據縣府提供資訊，截至16日，聖伯納汀諾縣報告一周內新增5618例新冠感染病例，較上一周增加59%。