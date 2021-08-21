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鑽石吧市攝影賽 收件8月31日止

鑽石吧訊
由鑽石吧居民Ankush Saghal拍攝的2019年的獲獎作品之一。（鑽石吧市府）
由鑽石吧居民Ankush Saghal拍攝的2019年的獲獎作品之一。（鑽石吧市府）

鑽石吧2021年度市民攝影大賽進入最後十天收件階段，市府呼籲攝影愛好者踴躍參與。

今年是鑽石吧第13年舉辦市民攝影大賽「我的鏡頭」，去年因疫情停辦一年，今年的活動渴望更多愛好者參與。市府希望攝影愛好者和社區一起分享自己和家人及寵物在一起的珍貴時刻，或通過攝影鏡頭展示鑽石吧優良的自然生態、野生動植物、風景等等。參賽作品收件截止日期為8月31日。

鑽石吧市府2008年首次舉辦市民攝影大賽，由鑽石吧社區基金會共同贊助，向所有年齡鑽石吧居民開放，不限年齡或專業與否，旨在慶祝鑽石吧成為宜居城市，同時展現鑽石吧攝影愛好者的水平。

比賽分為青年（17 歲及以下）和成人（18 歲及以上）兩個組別，内容則分人物、寵物、地方、自然和數位化效果五組，每位攝影師最多可輸入兩張照片。

參賽作品必須是高解析度數位照片，可以在 www.diamondbarca.gov/photocontest線上輸入、也可通過電子郵件發送至 [email protected]或存在CD或DVD郵寄至鑽石吧市政廳，收件人：公共信息部 –攝影比賽，21810 Copley Drive，Diamond Bar，CA 91765。

獲獎作品將在年底前選出，每個類別的第一名（獲獎者）和第二名（榮譽獎）優勝者，將獲得獎狀和現金獎勵。此外，將從五個類別的獲勝者中選出一名大獎得主。

比賽詳細信息以及官方比賽規則和參賽表格，請參閱 www.diamondbarca.gov/photocontest。

鑽石吧 攝影 疫情

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