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飆車害死無辜3人 洛縣兩少年涉謀殺　　

班克訊
8月3日布班克發生重大車禍。（Fox截圖）
8月3日布班克發生重大車禍。（Fox截圖）

洛杉磯縣兩名青少年在布班克（Burbank）地區飈車導致重大車禍，造成三名無辜者死亡，目前肇事者已被檢方指控謀殺和危險駕駛等多項罪名。

事故發生在8月3日，在Glenoaks Boulevard 和 Andover Drive 的交口附近，發生多輛車禍撞車事件，有三名年輕人喪生，分別是21歲的巴沙迪那居民Cerain Baker，20歲的布班克居民Jaiden Johnson，19歲的卡拉巴薩斯(Calabasas)居民Natalee Moghaddam。布班克警局初步調查顯示，車禍與賽車超速有關。

洛縣檢察長賈斯康辦公室起訴Kia車司機、19歲的Hamlet Aghajanyuan，嫌犯被控三項謀殺指控及一項危險駕駛罪，保釋金設為600萬元。

另外，一名17歲的黑色賓士(奔馳)車司機也面臨相同指控，他於19日被拘捕。

事故發生時，一輛載有三人的大眾汽車在路口準備左轉，這時，Kia汽車和賓士車撞向大眾汽車。 警方表示，Kia汽車撞向大眾汽車並將其車身斷成兩半，大眾車上三人被彈出，還有一人被困在另一輛車中。

汽車 車禍 洛縣

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