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加州山火旺 焚風若來 日子難過

編譯組／綜合報導
普魯默斯縣民宅坍塌後仍然悶燒。（美聯社）
普魯默斯縣民宅坍塌後仍然悶燒。（美聯社）

加州去年經歷了史上最大規模的野火，今年的野火不但來得更早，而且規模更勝去年。8月14日，遭焚面積才剛破百萬英畝大關；18日就達到130萬英畝。加上通常9月開始的秋季焚風，以及冬雨越來越短，氣象專家都說加州人的今年下半年，恐怕日子很難過了。

今年的野火季節來得既早且猛，原因除了乾旱、高溫，還有地面乾、高空濕所引發的晴天霹靂（dry lightning）。北加的多場大火，包括沙加緬度以北的林火，跟怪獸一樣的迪克西山火（Dixie Fire），消防人員都說，他們已經「挫咧等」(驚恐等待)了，希望焚風今年別來。

不過，氣象資料卻顯示，秋風越待越久，冬雨越來越短，今年的情況可能只會更糟。南加「聖塔安那焚風」（Santa Anas）與北加「戴亞布洛焚風」（Diablos）的強度越來越高，恐怕只會讓加州山火越燒越旺。而且今年冬天的雨季，又可能受到聖妞現象（La Niña）影響，來得晚又來得弱，對滅火幫助不大。

氣象專家Bill Patzert說，每年都是秋風與冬雨對抗的局面，但是近年來冬雨來得越來越遲，走得越來越早，「滅火」功能越來越差。洛杉磯加大（UCLA）得氣象中心主任Alex Hall也說，加州今年的野火比往年來得都早，非常罕見，加上聖塔安那與戴亞布洛焚風的助威，今年的秋天恐怕非常難過。

例如史上第二大的迪克西山火，已經吞噬63萬5000英畝的地區，還讓Greenville小鎮化為灰燼；艾爾杜拉多縣（El Dorado County）的卡爾多山火（Caldor Fire）也因為強風，一夜之間由6500英畝擴張到5萬英畝。

高溫與乾旱下，地表植披非常易燃，而且強風還會將餘燼吹到更遠處，消防人員都說，火場擴張速度之快，連他們都不知道防火區劃該設在哪，因為沒有人知道火勢會往哪走，萬一再加上乾燥焚風助威，場面更難收拾。

焚風的成因是，當鋒面越過高山時，大量的水氣被山勢擋住，因此降在迎風面，當鋒面越過山頂後，氣流就變得極度乾燥，非常容易引發局部高溫或是野火。

再加上山背的植披經過整個夏季的乾旱，已經變得非常易燃，焚風一來、再加上其他條件，就會讓野火燒不盡。加州唯一逃過大難的契機是，秋季焚風不來，但專家說可能性很低，如果冬雨又弱，加州野火恐怕會再度刷新紀錄。

 

加州 山火 高溫

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