人口普查影響選區重劃…人口結構改變 投票權須保障

丕優研究中心西裔研究部門主任Mark Hugo Lopez。（會議截圖）

美國 2020年人口普查結果細節出爐，提供十年來美國族裔結構等藍圖，也是未來十年聯邦撥款補助各州的重要依據。各州國會議員選區將在幾個月後依據人口重劃，直接影響到2022年期中選舉眾院兩黨席數。有專家認為「為人民法案（For the People Act）」的通過，將在脆弱的民主體制下保護少數族裔的投票 權及公平性。

2020年人口普查統計數據顯示，美國的種族及族裔多元化日益增長。少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services) 20日邀請三位專家，聚焦選區重劃對於種族及族裔公平的重要性。

「我們必須保證投票的公平性，確定每張選票都算數」。領導會議教育基金會（The Leadership Conference Education Fund）的 Josselyn McCurdy指出，他反對投票中有任何種族歧視行為，並認為國會有必要更新法律，通過「為人民法案」，保證大家的自由投票權。該案可望參議院將於9月採取進一步措施。

紐約大學法學院的Brennan中心法律顧問Yuriz Rudensky表示，美國人口結構變得更加多元化，考慮當前全美面臨的種族分裂，「多元化」對於許多白人來說是種巨大威脅。他認為人口的公民比例、哪些人具有投票權等都還是問題，因此選區重新劃分及移民政策必須相互配合，否則按照目前的體制，會將某個群體排除在外。

不優研究中心(Pew Research Center)西裔研究科主任Mark Hugo Lopez指出，2020年人口普查數據顯示，2020年全美人口共3億3140萬人，西裔人口在十年中增加了23%，占全美人口19%；非裔占了全美人口12%；亞裔 也增長至2000萬人，占據全美人口6%。

美國族裔變得比從前更多樣化。Lopez根據數據指出，如今全美有3380萬人稱自己屬於多元種族，這個數字比2010年多了900萬。超過一半以上的多元種族人口來自於白人及西裔結合。他也提到，數據顯示有不少地區的白人人口都已被少數族裔人口占據，像是北加州的阿拉米達縣（Alameda）和聖塔克拉拉縣（Santa Clara） 最大族群都是亞裔；夏威夷居民也以亞裔為居多，占36.5%。

事實上，過去十年中，亞裔人口百分比增長幅度最大。Lopez說，亞裔族群的人口增長主要是透過移民，來自中國及印度的移民人口占比較多。