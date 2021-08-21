年僅12歲 華裔童星赫小哈 2部大片擔要角

電影基於胡安患有失讀症的女兒所構思。(胡安提供)

來自南加州的華裔小童星赫小哈（Harmonie He）雖然今年才12歲，但演藝經驗已有五年。本月更是迎來她參演的兩部電影 ，「五彩繽紛」(Confetti)和「尚氣與十環傳奇」的雙雙上映。

「五彩繽紛」是由金馬獎得主、華裔導演 胡安15年磨一劍執導完成的電影，8月20日在北美院線上映，成為疫情 後首部在美主要院線上映的中國電影。赫小哈是主角之一，扮演的是片中的女兒。該片去年在中國已經上映，北美檔一直因疫情延後。而這一延後，便與赫小哈參演的另一檔電影「尚氣與十環傳奇」，也幾乎要「撞」到同月上映。「尚氣與十環傳奇」訂9月2日在全美上映。

赫小哈的母親Synthia He表示，五年前，自己參加一個小廣告的拍攝，期間聊天得知一個美國電影學院（AFI）的學生劇組正在找一位小演員，於是便讓女兒試試，沒想到被導演相中。而這部片正是台灣年輕女導演阮鳳儀在校時的獲獎作品「姊姊」，赫小哈在這部片中的表現突出，也吸引到「五彩繽紛」的主創人員關注，在試鏡時從幾百個小演員中脫穎而出被選中。隨後去年在「尚氣與十環傳奇」中，她又扮演了主角尚氣與十環傳奇的妹妹童年時期。

今年12歲的華裔小童星赫小哈。（Synthia提供） 赫小哈（左）和導演趙婷在「尚氣」首映式上。（Synthia提供）

赫小哈似乎頗有表演天賦，赫小哈在哈岡學區和核桃學區，從小學一直讀雙語班，因此中文很好，這也為她的演藝能力加分，「畢竟華人的臉，拍戲不會中文是很大障礙」。

不過小小年紀就開始工作，其母Synthia也認為有好有壞，好處是鍛鍊了孩子，每次進劇組會接觸許多不同的人，包括不好的人。比如在紐約拍攝時，遇到對華人不太友好的人，也要學習如何處理以及與人打交道，這讓她適應能力很強。

由於拍戲時一定要有監護人在場，通常都是Synthia陪女兒，有時也變成她的全職工作。但家中還有兩個小兒子需要照顧，令Synthia也忙不過來。不過看到女兒真心喜歡表演，Synthia也希望女兒只要不耽誤功課，能有更好機會在這條路上發展。