波莫那查緝非法性交易 救出16未成年少女

自2021年初以來，波莫那市警方已發現總計16名少女，成為人口販賣受害者。（警方提供）

南加洛杉磯 縣波莫那市（Pomona）警方，於7月間重點打擊市區非法情色交易，淪入情色交易的女性，不乏遭人口販賣的未成年者。迄今已有16人被警方救出送入庇護 所。

19日，警方發現一名從事非法情色交易未成年女性，並將她送到庇護所。後經暸解，該女性先前被聖伯納汀諾縣警方列入失蹤者名單，被迫成為站街女。截至2021年初至今，警方已經在市區發現總計16名少女成為人口販賣受害者。

自8月初開始，波莫那市區再次有部分街路陸續出現打扮暴露女性，向路人招攬情色生意，其中不乏未成年女性。19日警方接到報警，有部分可疑女性在街頭出現。警方趕到Indian Hill大道和Lincoln街交匯處，發現幾名女性正在向路人招攬生意。

警方鎖定一名年齡較小女子，等她與一名駕車人談好交易價格準備一起離開時被攔截，確定她從事情色交易。又進一步暸解到該少女才16歲，居住聖伯納汀諾縣，屬於警方登記的當地失蹤人口之一。隨後警方將這名女子送到庇護所，並聯絡縣孩童與家庭服務局。警方表示，這是2021年初以來市區發現的第16名未成年受害者。

就在一周前，警方還在東霍爾特街（E. Holt Ave.）發現一名從事非法情色交易的17歲女性，將她送到庇護所保護。警方表示，那是年初以來發現的第15名人口販賣未成年受害者。