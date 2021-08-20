中領館送代双明副總領事 迎李春林

中國駐洛杉磯總領館19日舉辦新舊副總領事交接媒體見面會。左至右依次：行將離任的洛杉磯總領館副總領事代双明；總領事張平；新任副總領事李春林。（記者楊青／視訊截圖）

中國駐洛杉磯 總領館19日迎新送舊，副總領事代双明將離任，副總領事李春林履新。來自南加州各地以及夏威夷、亞利桑納、新墨西哥和塞班島等洛杉磯總領館服務區上百位僑領、和社區代表線上出席該活動。

洛杉磯總領館總領事張平表示，代双明在洛四年，充分發揮熟悉領事工作 優勢，兢兢業業，務實創新，擔當作爲，為推動領保僑務和證件工作取得新成績，發揮重要作用，對工作執行有力度，服務僑胞有深度，外交為民有溫度，收到各界好評。張平在感謝代双明四年辛勤努力和付出的同時，對李春林到任表示歡迎。

代双明在告別致辭中表示，四年前首次與洛杉磯僑界見面至今歷歷在目，他在洛的職業生涯中極具意義，無論是疫期前後，以人為本一直是他和同事們堅持的信念，時刻惦記領區内中國公民的僑胞的安危，連續發出近200篇安全風險提示，發佈領區各州的風險提示，美西南地區風險防範與應對手冊。

行將離任的洛杉磯總領館副總領事代双明。（記者楊青／視訊截圖）

另外，他成功組織1500多名中國公民從颱風後的塞班島撤離，協助近2000名中國留學生 和有困難的中國公民達成臨時航班回國。過去四年，出席各地活動，通過微信、網絡和電視、電台的渠道回應僑民的關切議題，聽取大家意見，提供現場辦證的服務，目的只有一個，真心用心全心地為廣大僑胞服務。

代双明副總領事服務洛杉磯中領館，也是該館諸多方面取得長足改善的期間。從申請簽證處周邊停車位延時到證件大型服務設施改善，從精簡申請文件到窗口服務水平和内部運轉效率的提升，從諮詢電話的延時和網站改版更新，以及疫情期間對中國僑民的幫助，都得到僑胞認同和贊許。

代双明也特別感謝僑胞的理解和支持。他表示，領僑工作沒有最好，只有更好，他現在將接力棒交給李春林副總領事，希望大家一如既往給與支持配合。

新任副總領事李春林。（記者楊青／視訊截圖）

十多天前從泰國赴洛履新的李春林，之前任職外交部駐菲律賓使館和泰國使館，來洛之前為中國駐泰國大使館領僑組參贊兼總領事。他表示期待合適的時候和廣大僑胞領導和僑胞進行面對面的交流。

南加僑領張素九、邵聞、程遠、李社潮、巫錦輝、史振順等，以及來自夏威夷、亞利桑納州的代表分別講話，對代双明副總領事四年的出色工作給與高度評價和感謝，同時表達對李春林副總領事未來的工作期許。洛杉磯中領館另有兩位副總領事施遠強、庄志哲在任。