新冠肆虐18個月 洛縣2.5萬人死亡

洛縣新冠總死亡人數超過2萬5000人。（Getty Image）

隨著Delta病毒在洛杉磯縣蔓延，洛縣 19日新增新冠肺炎 死亡案例35例，且新冠總死亡人數已超過2萬5000人。當天新增新冠肺炎確診3239人，洛縣累積確診136萬2848人。

洛縣衛生局局長費若19日表示，當想到過去18個月中，有2萬5000人死於新冠，這是多麼令人驚嚇和不安的事實。過去一年，新冠肺炎已經成為最常見的死因之一。

她說，「這給我們的警示是，不應該有更多人死於新冠，所以要讓更多人打疫苗 。」相比之下，流感每年在洛杉磯縣造成的死亡人數在1000至1900人之間。

費若表示，對著開學、復工，檢測新冠可能成為日常，她預計未來病例數還會上漲。她還表示，本周五病例數將大幅上升，屆時洛縣將加上1萬例二次感染病例，這些病例是第一次確診新冠後，在90天後再次確診的病例。目前洛縣確診人數並未算上這樣的二次感染者。

洛縣醫院19日新冠病人數較前一天下降，有1786名病人。其中ICU病人414人，比前一天的406人上升。洛縣醫院近一個月的住院人數一直上升，但費若表示在4月和8月中旬之間，有約25%的病人並非由於新冠住院，而是在例行檢查中檢測出感染新冠病毒。

費若表示，過去三個月，完整接種疫苗群眾感染新冠和住院的比例有所上升，但總體來說，完整接種疫苗的民眾，住院或死亡率仍較低。截至17日，洛縣總共515萬完整接種疫苗人群中，僅有0.53%確診，僅有0.014%住院，而死亡率僅有0.0013%。

最近數字顯示洛縣73%的12歲及以上民眾至少打了一劑疫苗。洛縣1030萬居民中，63%至少打了一針，55%完全接種了疫苗。