中美互航 還會更難？

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中美之間的旅行，現在已經是困難重重。考慮到中國 疫情基本為「零」的時期，美國 也沒有取消對中國的旅行禁令；如今Delta變種病毒肆虐，再加上兩國關係持續緊繃，未來旅行之路，可能還會難上加難。中美互相較勁，著實苦了老百姓；望戰狼外交，不要再延續。

縱然有許多旅行社經營赴美一條龍服務，但華人 年邁父母，輾轉第三國來美為兒女提供幫助的故事著實令人心酸。防疫固然重要，但因此造成的民間疾苦也不得不考量。移民局數據統計，中國大陸出生的勞工，是持H1B簽證在美國工作的第二大群體，人數僅次於印度，其中不乏等候職業移民排期的綠卡申請者。

這部分群體，與通常的上班族稍有不同；他們倘若不工作，丟掉的將不只是收入，還有合法在美國居留的身分。而中國大陸的職業移民耗時往往曠日持久，動輒五年以上十之八九，許多人在此期間會結婚生子。因此與「疫期逆行 華人父母轉第三國來美…」報導中的江欣蒂有相同處境的華人其實很多，他們需要一直工作，而聘請月嫂又太過昂貴，只能麻煩遠在中國的父母，赴美幫忙照看小孩。

除了幫忙照顧年幼子女之外，還有許多中國家長有其他非來美國、或者必須回中國的理由。例如與親人分離日久，亟需團聚等。而如今中美間通行之難，已經讓許多華人叫苦不迭，翻看許多華人論壇，相關故事經歷已比比皆是。更讓人擔憂的是，未來一年內的互航之路，恐怕會難上加難。

在中國控制新冠疫情最成功的時期，新增病例基本歸零的情況下，美國沒有解除對中國的旅行禁令。如今Delta不止在美國傳播，在中國也有抬頭跡象，禁令解除更是遙遙無期。而秋冬病毒季節將至，加上全美完成疫苗注射的民眾抗體正在下滑，還有全面開學、經濟解封，戴不戴口罩等爭論又起，未來數月的美國疫情形勢不容樂觀。中國防疫政策一直嚴格，在美國可能面臨疫情反撲之際，斷然不會放鬆旅行相關管制，甚至還可能採取更嚴格措施。

而中美關係方面，緊繃也在持續。美國從阿富汗撤軍，讓神學士復辟，中國官媒上下一片嘲諷之聲。再加上因阿富汗事件，導致的台灣問題議論再起，中美間口舌之爭，未來想必也會頻頻。而繼中國因舊金山飛上海航班，有五名乘客確診新冠，制裁美聯航之際。美國運輸部8月18日以牙還牙，宣布持續四周，將四家中國航空公司飛往美國的航班載客率限制在40%以下。兩國互相較勁，可見一斑。

以上種種，讓人對中美未來一年內的通行之路難免擔憂。只期盼兩國能為夾在其中的華人生活考慮，政策僅從防疫著手，不摻雜過多政治因素。