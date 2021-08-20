我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享壽91歲

中美互航 還會更難？

洛城新語
網路用
網路用

中美之間的旅行，現在已經是困難重重。考慮到中國疫情基本為「零」的時期，美國也沒有取消對中國的旅行禁令；如今Delta變種病毒肆虐，再加上兩國關係持續緊繃，未來旅行之路，可能還會難上加難。中美互相較勁，著實苦了老百姓；望戰狼外交，不要再延續。

縱然有許多旅行社經營赴美一條龍服務，但華人年邁父母，輾轉第三國來美為兒女提供幫助的故事著實令人心酸。防疫固然重要，但因此造成的民間疾苦也不得不考量。移民局數據統計，中國大陸出生的勞工，是持H1B簽證在美國工作的第二大群體，人數僅次於印度，其中不乏等候職業移民排期的綠卡申請者。

這部分群體，與通常的上班族稍有不同；他們倘若不工作，丟掉的將不只是收入，還有合法在美國居留的身分。而中國大陸的職業移民耗時往往曠日持久，動輒五年以上十之八九，許多人在此期間會結婚生子。因此與「疫期逆行 華人父母轉第三國來美…」報導中的江欣蒂有相同處境的華人其實很多，他們需要一直工作，而聘請月嫂又太過昂貴，只能麻煩遠在中國的父母，赴美幫忙照看小孩。

除了幫忙照顧年幼子女之外，還有許多中國家長有其他非來美國、或者必須回中國的理由。例如與親人分離日久，亟需團聚等。而如今中美間通行之難，已經讓許多華人叫苦不迭，翻看許多華人論壇，相關故事經歷已比比皆是。更讓人擔憂的是，未來一年內的互航之路，恐怕會難上加難。

在中國控制新冠疫情最成功的時期，新增病例基本歸零的情況下，美國沒有解除對中國的旅行禁令。如今Delta不止在美國傳播，在中國也有抬頭跡象，禁令解除更是遙遙無期。而秋冬病毒季節將至，加上全美完成疫苗注射的民眾抗體正在下滑，還有全面開學、經濟解封，戴不戴口罩等爭論又起，未來數月的美國疫情形勢不容樂觀。中國防疫政策一直嚴格，在美國可能面臨疫情反撲之際，斷然不會放鬆旅行相關管制，甚至還可能採取更嚴格措施。

而中美關係方面，緊繃也在持續。美國從阿富汗撤軍，讓神學士復辟，中國官媒上下一片嘲諷之聲。再加上因阿富汗事件，導致的台灣問題議論再起，中美間口舌之爭，未來想必也會頻頻。而繼中國因舊金山飛上海航班，有五名乘客確診新冠，制裁美聯航之際。美國運輸部8月18日以牙還牙，宣布持續四周，將四家中國航空公司飛往美國的航班載客率限制在40%以下。兩國互相較勁，可見一斑。

以上種種，讓人對中美未來一年內的通行之路難免擔憂。只期盼兩國能為夾在其中的華人生活考慮，政策僅從防疫著手，不摻雜過多政治因素。

中國 美國 華人

上一則

舊案新查 洛縣3連環兇案疑2男所為

下一則

新冠肆虐18個月 洛縣2.5萬人死亡

延伸閱讀

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

美將領：5天已從喀布爾載離7000人 神學士未干擾

美將領：5天已從喀布爾載離7000人 神學士未干擾
美國華人博物館 要求出示疫苗接種證明入館

美國華人博物館 要求出示疫苗接種證明入館
高端將納美國數位認證？陳時中：美國很重視高端

高端將納美國數位認證？陳時中：美國很重視高端
駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應
中國外交部發言人：美國在阿富汗戰爭犯下「七宗罪」

中國外交部發言人：美國在阿富汗戰爭犯下「七宗罪」

熱門新聞

老年人如何增強免疫力？專家提供方法。（pexels）

4種維生素 提高老人免疫力

2021-08-14 02:00
嫌犯Norbert Chung（左）、兒子Trevor Chung（右）。（ABC News)

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

2021-08-15 14:54
圖為死者一家三人。（FOX News）

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

2021-08-18 20:21
拒戴口罩的白人男子與漢亞龍超市經理起爭執。（翻拍自Instagram）

白男不戴口罩闖華人區超市 被經理和亞裔顧客轟出去

2021-08-12 18:54
林永健在西達賽奈醫院的疼痛中心。（林永健提供）

華醫打疫苗半年 抗體快速遞減

2021-08-16 02:20
南加華人抗體完全消失，曾經無處可打第三針新冠疫苗。（unsplash.com）

南加華女接種2針 5個月後無抗體 無處可打第3劑

2021-08-15 02:20

超人氣

更多 >
沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元

沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元
駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應
美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生
阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了

阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了
別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然