汽車轉化器竊案多 南巴市推蝕刻服務

如今催化轉化器被盜情況越來越多。（洛縣警局檔案照）

鑑於如今催化轉化器被盜情況越來越多，南巴沙迪那市警局將在9月18日提供免費蝕刻服務，該市居民可以帶來他們的車輛，警方將免費將車牌號刻在催化轉化器上。

據警局通知，該局將與Larry's Union Service合作，於18日(周六)上午8時至中午12時，在南巴市Mission街1100號給居民提供催化轉化器蝕刻服務。

華裔 警探李庭裕（Richard Lee）介紹，近來看到催化轉化器盜竊案有所增加，尤其是針對豐田 普銳斯的盜竊案。通過蝕刻車輛的車牌號，可以阻止盜賊竊取它，並幫助找回被盜的催化轉化器。

活動需要預先註冊才能參與，並且僅限40輛車。當局鼓勵市民儘早註冊，因為每30分鐘僅有五個名額可用。註冊網址 https://www.eventbrite.com/e/catalytic-converter-etching-event-tickets-166332606303。

市民必須在預約時間攜帶車輛、駕駛執照以證明居住地，以及車輛登記副本。有關更多詳情或問題，可致電 626-403-7285 ，或發送電子郵件至 [email protected]，聯繫警探Richard Lee。