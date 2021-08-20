誤食毒藻？三口之家一條狗 魂斷國家森林

圖為死者一家三人。（FOX News）

據福斯新聞「Fox News」報導，加州 一家三人，包括亞裔 太太Ellen Chung及先生John Gerrish，還有一歲女兒Miju，本周初在中加州的塞拉國家森林（Sierra National Forest）失聯，17日被發現三人及寵物狗都已死亡。由 附近有防範河中毒藻警語，但警方無法確定死因就是毒物所致，仍在調查中。

死者一位親友16日（周一）深夜報警，稱三人失聯。警方搜救人員在塞拉國家森林門口附近找到受害者生前駕駛的車輛，並一直追尋到Hites Cove。據馬利波薩縣（Mariposa County）縣警局辦公室表示，失聯的一家三人及一隻寵物狗在一處偏遠地點死亡，地點在一個叫做魔鬼峽谷（Devil's Gulch）的地方。

警官Jeremy Briese表示，這個消息從來不是我們想要的，真是令人悲傷。縣警局女發言人Kristie Mitchell說，該地有多個礦井，但死因尚未查明。警方已將案發地定為危險地點。對案件進行調查，希望盡快查明死因。

她指出，這個死亡案件死者是一家人，還有寵物也死了，這種案件很不尋常，即使在警方看來也不常遇到。這也是警方認定案發地危險的原因。或許是有害氣體，比如一氧化碳氣體導致。而死者遺體發現的地點很偏遠，無法有手機 通訊。案發地靠近Hite Cove健行道，每到春季常有遊人到這裡欣賞野花開放。

目前馬利波薩縣警局在加州司法局配合下，正調查這起案件。