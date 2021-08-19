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阿富汗陷落 讓大家浮想連篇

洛城新語 

阿富汗快速淪陷，傷害美國的世界信譽和威望，台灣會不會是下一個阿富汗？號稱「帝國墳場」的阿富汗，神學士(Taliban，另譯塔利班)拚命拉攏中國，中國會成被拉進墳場埋葬的下一個帝國嗎？被美國失信嚇到，南韓政客呼籲拿回軍隊指揮權，因為北韓軍隊比神學士可怕，美軍如撤離南韓後果不堪設想，連串效應正衝擊各國。

美國國安顧問蘇利文重申對台灣的承諾，有台灣關係法等保障，不會背棄台灣。問題在台灣1979年美台斷交時已被抛棄一次。蘇利文未明說的是，美國從中東和阿富汗撤退，收縮戰略的目的就是全力應對中國崛起的挑戰；眼前不會放棄台灣，但情況如惡化美國無能為力時，今天的阿富汗就是明天的台灣。

網上不少大陸人士說，台灣對美國的戰略利益不如阿富汗，這是大錯特錯。試想：如聽任中共拿下台灣，第一島鏈破了大洞，共軍進駐台灣後，從蘇澳、花蓮、台東出海東進太平洋，整個東亞和太平洋戰略版圖重畫，老共潛艦和各種軍艦漫游太平洋，直逼美國本土，美國損失二戰地盤，比珍珠港被偷襲嚴重，美國能忍受嗎？

所以台灣固可稍安心，做好整軍經武防備，不台獨但也不挑釁。網上許多人把喀布爾失守和阿富汗全境火速陷落，聯想1949年中共拿下北平，蔣介石的部隊兵敗如山倒，認為兩者雷同，但當年土共難道就是現今的神學士？

看看神學士進喀布爾，見女人對他們說「哈囉」的興奮好奇。年輕神學士說，再也不想回鄉下了。到遊樂園玩碰碰車爭奪不爽，放火燒遊樂園，動輒拿槍掃射平民，土匪行徑令人髮指。

台灣有朝一日如不保，蔡英文會像阿富汗總統甘尼一樣，夾帶1.6億多美鈔第一個先逃嗎？藍營名嘴唐湘龍在節目中質問：中共如果打來，綠營的人是先上戰場或或爭先恐後上機場(重演喀布爾機場場景)？

美國撤退得這麼難看，中、俄、伊朗和巴基斯坦暗中高興、從中受益。北京很可能成為最早承認神學士政權的國家，前提是阿富汗不能支持疆獨，不能成「東伊運」基地；而美國凍結阿富汗央行95億美元資產後，神學士缺錢缺糧，最可能向中國伸手，北京給不給？

國際輿論都說，帝國墳場正向中國招手。外長王毅已在天津和兩批神學士領袖見過面，雙方迫不及待。阿富汗和新疆接壤，地緣戰略位置對北京有致命吸引力，明知帝國墳場危險，但可能像蘇聯、美國一樣，都認為自己是例外。

神學士篤信嚴厲伊斯蘭教規，視穆斯林如兄弟，庇護凱達和ISIS恐怖分子，現在7000名被囚的極端分子釋放了，宗教、語言文化上他們會親中共政權或較同情新疆穆斯林兄弟？神學士要錢要武器彈藥，向中國伸手，但北京給了就可能重蹈美國覆轍，白浪費金錢資源。

川普政府2019年和神學士談判達協議，後者承諾停止暴力活動，後來照樣殺政府軍和平民。中共自認是談判和戰略忽悠高手，過去靠美國駐軍經營阿富汗關係得利，如今自認可撿美國便宜，想收割的卻是人家不要的燙手山芋急著裝進自己口袋，結果如何，我們等著看唄。

美國 台灣關係法 阿富汗

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