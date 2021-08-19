華文作家劉於蓉病逝 8.23追思儀式 南加文友懷念

北美華文作家劉於蓉日前病逝，享年71歲。（檔案照）

北美華文作家劉於蓉於日前病逝，享年71歲，追思儀式訂8月23日（周一）下午3時，在玫瑰崗紀念公園Memorial Chapel舉行。劉於蓉的女兒小蓉和小薇表示，「我們親愛的媽咪7月18日晚間10時，在疼愛她的女兒的懷抱中，在她最喜愛的歌曲和音樂中，安詳畫下燦爛人生的句號」。

「我們親愛的媽咪從生病到病逝只有短短32天」，小蓉和小薇姊妹兩表示，但母親「高華美艷，文雅浪漫」的形象，將永遠留在她們心間。

1950年6月出生於哈爾濱，劉於蓉畢業於台灣師範大學英語系，曾在台北中山女高教授英文，1976年移民美國 後努力進修，獲得碩士和博士學位。融入主流文化，舉辦社區活動。她常年勤力筆耕、出版「小說集」，「散文集」及「香車美人」、「美國小酒館裡的百態人生」、「美國女子監獄寫實」等書，並熱心推動社區藝文活動，舉辦「美國南加州兒童詩歌創作比賽」，主持「中華之聲」廣播節目。

「她是一位有才華有愛心的好朋友」，洛杉磯 華文作家協會榮譽會長盧威表示，最近幾個月，劉於蓉每天早晨都會打來電話問早安，彼此聊聊當天生活大小事，「有一天她打電話給我，說好像活不久了」。盧威表示，他當時並不知道她生病，直到好多天都沒電話，後來就聽聞她過世。

北美洛杉磯華文作家協會前會長彭南林表示，疫情前好幾年每個月最後一周的周四，洛杉磯的華文文友們都會歡聚一堂，劉於蓉就是最熱心的組織人之一，不僅貢獻時間和精力，還常常為新來的文友買單，豪爽慷慨。

依劉於蓉女兒的願望，盧威幫忙聯絡到世界日報 ，女兒將母親的訃告刊登在家園版面，她們媽媽20多年前為世界日報寫的第一篇稿子，就刊登在家園版上。劉於蓉生前的日子，幾乎每天都沒有離開過世界日報。

追思儀式地址:Rose Hills Memorial Park, 3888 S. Workman Mail Rd.， Whittier， CA90601。