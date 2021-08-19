我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

加州疫苗證明令 擴大至千人以上室內活動

FASCA橙縣分會 成立寶島綜藝團

【橙縣訊】
FASCA橙縣分會8月14日於橙僑中心舉辦夏季培力月會，並宣布成立「寶島綜藝團」。圖一排右起助理導師高郁翔、諮詢導師胡佳會及張珮鑾、橙僑中心主任蔣翼鵬、助理導師于德揚及陳莉婷。（橙僑中心提供）
FASCA橙縣分會8月14日於橙僑中心舉辦夏季培力月會，並宣布成立「寶島綜藝團」。圖一排右起助理導師高郁翔、諮詢導師胡佳會及張珮鑾、橙僑中心主任蔣翼鵬、助理導師于德揚及陳莉婷。（橙僑中心提供）

FASCA橙縣分會14日在橙縣華僑文教服務中心舉行夏季培力月會。這次活動是該分會招收第二屆新生後首次舉辦的培力月會，當天共計31位青年文化志工出席，當天宣布成立「寶島綜藝團」。

僑務委員暨諮詢導師張珮鑾、僑務促進委員暨諮詢導師胡佳惠，為鼓勵FASCA橙縣分會青年文化志工充分發揮才藝，並籌組具備在地特色的志工團隊，由張珮鑾擔任總監，Senior FASCA助理導師推派學生幹部吳丞恩擔任團長，召集具備表演才藝的新進青年文化志於8月成立「FASCA-OC寶島綜藝團」(Formosa Performing Arts Group)，經營團隊其他成員則為副團長杜貞儀，新生黃芷嫻、黃威成和陳凱恩負責秘書組，公關組由徐翊甄和盧彥綾負責活動文宣。

張珮鑾邀請2020年代表台灣桃園市捐贈防疫物資給姐妹市長堤市(Long Beach)，並連續三年擔任蒙特利公園市雙十國慶升旗手的田名達擔任講師。田名達是優秀台裔青商，熱愛台灣文化，親赴「幸福堂」(Xing Fu Tang)奶茶紐約旗艦店實習觀摩，從傳統古早味中汲取新傳承，引進健康手工製作頂級台灣奶茶，在洛杉磯開設「幸福堂」加盟店，同時在洛城開設台灣美食小吃「大鍋大」(Cozy Cafe)滷味餐坊。

田名達及創業夥伴Gorden簡報分享幸福堂及大鍋大滷味創業成功經驗。他們在2021年正式引進台灣古早味頂級波霸奶茶「 幸福堂」，在洛杉磯開設第一家加盟分店，成功將傳統台灣美食，結合店內台式廟宇風格籤詩文化包裝，營造新鮮健康時尚飲品，廣受海外奶茶粉絲好評。他們也開設「大鍋大」推廣台灣風味便當及台式滷味。

當天台式奶茶「幸福堂」及台式美食「大鍋大」創業夥伴田名達(一排左二)及Gorde...
當天台式奶茶「幸福堂」及台式美食「大鍋大」創業夥伴田名達(一排左二)及Gorden(一排左一)，為青年文化志工分享創業成功經驗。（橙僑中心提供）

台灣 橙縣 洛杉磯

上一則

好康報您知

下一則

想進名校 論文應保「真」、「純」

延伸閱讀

南加六縣7月房價多微跌 洛縣獨棟住宅中位數仍破80萬

南加六縣7月房價多微跌 洛縣獨棟住宅中位數仍破80萬

加州疫苗接種率升 Delta病例減緩

加州疫苗接種率升 Delta病例減緩
骨董留聲機、音樂盒 22日橙縣展出

骨董留聲機、音樂盒 22日橙縣展出
品格教育+台灣文化 融入爾灣夏令營

品格教育+台灣文化 融入爾灣夏令營
人口普查數據公布 洛市為第二大城市 洛縣為人口最多縣

人口普查數據公布 洛市為第二大城市 洛縣為人口最多縣
台美公民協會 橙僑頒發大學獎學金

台美公民協會 橙僑頒發大學獎學金

熱門新聞

老年人如何增強免疫力？專家提供方法。（pexels）

4種維生素 提高老人免疫力

2021-08-14 02:00
嫌犯Norbert Chung（左）、兒子Trevor Chung（右）。（ABC News)

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

2021-08-15 14:54
拒戴口罩的白人男子與漢亞龍超市經理起爭執。（翻拍自Instagram）

白男不戴口罩闖華人區超市 被經理和亞裔顧客轟出去

2021-08-12 18:54
林永健在西達賽奈醫院的疼痛中心。（林永健提供）

華醫打疫苗半年 抗體快速遞減

2021-08-16 02:20
南加華人抗體完全消失，曾經無處可打第三針新冠疫苗。（unsplash.com）

南加華女接種2針 5個月後無抗體 無處可打第3劑

2021-08-15 02:20
歷次普查全國人口變化。（人口普查局）

美國人口最多10市 加州占3個

2021-08-13 02:20

超人氣

更多 >
北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅
疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯
抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針

抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針
一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明