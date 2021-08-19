FASCA橙縣分會 成立寶島綜藝團

FASCA橙縣分會8月14日於橙僑中心舉辦夏季培力月會，並宣布成立「寶島綜藝團」。圖一排右起助理導師高郁翔、諮詢導師胡佳會及張珮鑾、橙僑中心主任蔣翼鵬、助理導師于德揚及陳莉婷。（橙僑中心提供）

FASCA橙縣 分會14日在橙縣華僑文教服務中心舉行夏季培力月會。這次活動是該分會招收第二屆新生後首次舉辦的培力月會，當天共計31位青年文化志工出席，當天宣布成立「寶島綜藝團」。

僑務委員暨諮詢導師張珮鑾、僑務促進委員暨諮詢導師胡佳惠，為鼓勵FASCA橙縣分會青年文化志工充分發揮才藝，並籌組具備在地特色的志工團隊，由張珮鑾擔任總監，Senior FASCA助理導師推派學生幹部吳丞恩擔任團長，召集具備表演才藝的新進青年文化志於8月成立「FASCA-OC寶島綜藝團」(Formosa Performing Arts Group)，經營團隊其他成員則為副團長杜貞儀，新生黃芷嫻、黃威成和陳凱恩負責秘書組，公關組由徐翊甄和盧彥綾負責活動文宣。

張珮鑾邀請2020年代表台灣 桃園市捐贈防疫物資給姐妹市長堤市(Long Beach)，並連續三年擔任蒙特利公園市雙十國慶升旗手的田名達擔任講師。田名達是優秀台裔青商，熱愛台灣文化，親赴「幸福堂」(Xing Fu Tang)奶茶紐約旗艦店實習觀摩，從傳統古早味中汲取新傳承，引進健康手工製作頂級台灣奶茶，在洛杉磯 開設「幸福堂」加盟店，同時在洛城開設台灣美食小吃「大鍋大」(Cozy Cafe)滷味餐坊。

田名達及創業夥伴Gorden簡報分享幸福堂及大鍋大滷味創業成功經驗。他們在2021年正式引進台灣古早味頂級波霸奶茶「 幸福堂」，在洛杉磯開設第一家加盟分店，成功將傳統台灣美食，結合店內台式廟宇風格籤詩文化包裝，營造新鮮健康時尚飲品，廣受海外奶茶粉絲好評。他們也開設「大鍋大」推廣台灣風味便當及台式滷味。