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吳彥祖「追憶人」 突破影壇刻板華裔印象

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
香港男星吳彥祖（Daniel Wu) 參與2021年科幻懸疑大作《追憶人》（Reminiscence），在片中飾演休傑克曼（Hugh Jackman）的對手Saint Joe。（華納兄弟影業提供）
香港男星吳彥祖（Daniel Wu) 參與2021年科幻懸疑大作《追憶人》（Reminiscence），在片中飾演休傑克曼（Hugh Jackman）的對手Saint Joe。（華納兄弟影業提供）

香港男星吳彥祖（Daniel Wu) 時隔多年，回到出生長大的美國拍片，參與2021年科幻懸疑大作《追憶人》或《追憶迷局》（Reminiscence），在片中飾演休傑克曼（Hugh Jackman）的對手Saint Joe。這個反派角色似乎打破影壇對於「美國華裔」的刻板印象，既邪惡又獨具魅力。吳彥祖接受本報專訪表示，自己在演藝生涯中，出演過多種不同的反派角色，未來若有機會，非常想挑戰喜劇角色。

這次是吳彥祖首次與休傑克曼、麗莎喬伊（Lisa Joy）合作。吳彥祖透露當初是接到麗莎喬伊邀請，兩人在電話上小聊了一下Saint Joe這個反派角色。他坦言，就是在這通電話中，感受到麗莎喬伊的聰明，也特別喜愛她為人的性格，因次在完全沒看過劇本的情況下，就答應演出《追憶人》。

吳彥祖在拍片的過程中，很享受與麗莎喬伊合作。吳彥祖說，麗莎喬伊與自己的背景有許多雷同之處，兩人同是華裔在美長大，有很多話可以聊，也有很多共通點，合作起來非常輕鬆愉快。這也是他首次與在美長大的華裔導演合作，形容兩人默契十足，親近得像是「兄妹」。

兩人在片中一起創造出Saint Joe這個華裔反派角色，為了詮釋這個角色來自南方，吳彥祖也特地改變口音，讓角色更為真實地道。

香港男星吳彥祖（Daniel Wu) 參與2021年科幻懸疑大作《追憶人》（Re...
香港男星吳彥祖（Daniel Wu) 參與2021年科幻懸疑大作《追憶人》（Reminiscence），在片中飾演休傑克曼（Hugh Jackman）的對手Saint Joe。（華納兄弟影業提供）

吳彥祖在片中與休傑克曼有不少對手戲碼。談到與休傑克曼的合作感想，吳彥祖直呼「休傑克曼人真的很好」。他提到，原本就知道休傑克曼是個相當傑出的演員，也非常有才華，但沒想到休傑克曼本人更好，溫暖大方，在片中經常給予他人關心，很開心能與他合作拍戲。

提到美國及亞洲地區拍片的不同，吳彥祖表示，美國大片較注重於團隊合作，而亞洲的電影則是導演控制整個電影的節奏及風格。這兩種拍片方法有好有壞，例如，美國拍片，太多人控制容易產生分歧。亞洲拍片則以導演為首，若萬一導演方向不對，整部電影則可能會失敗。

吳彥祖近期在加州地區相當活躍，多次現身反仇視亞裔的活動，呼籲在美華裔站出來反對仇視。他表示，目前因為新冠疫情關係，暫時無法赴亞洲拍片，未來將會往返美國及亞洲拍出更好的作品。談到未來最想要演的角色，吳彥祖在第一時間回答「很想演喜劇片」，並期望飾演一個奇怪的喜劇角色，擺脫飾演多年的反派角色。

《追憶人》（Reminiscence）將於8月20日由華納兄弟影業在美國上映，流媒體平台HBO Max同步上映一個月。

《追憶人》（Reminiscence）將於8月20日在美國上映。（華納兄弟影業提...
《追憶人》（Reminiscence）將於8月20日在美國上映。（華納兄弟影業提供）

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