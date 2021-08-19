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爾灣華語治安講座 解析犯罪地圖

【爾灣市訊】
爾灣警局警督Bill Bingham（圖右起）、華裔警探張育瑋 (Victor Chang)及華裔警佐蘇玲雍 (Jordan Liu)在社區安全講座中，鼓勵居民加入鄰里守望組織。（本報記者╱攝影）
爾灣警局警督Bill Bingham（圖右起）、華裔警探張育瑋 (Victor Chang)及華裔警佐蘇玲雍 (Jordan Liu)在社區安全講座中，鼓勵居民加入鄰里守望組織。（本報記者╱攝影）

爾灣市連續15年獲聯邦調查局(FBI)評選為全美最安全的大都市，但是偷竊、搶劫等案件仍時有所聞，爾灣市警局為收集詳細的犯罪資料，提供線上報案，警方還透過犯罪地圖，公佈犯罪案發地點，供居民作為防範犯罪的參考。

爾灣市警局警官Bill Bingham、華裔警官張育瑋 (Victor Chang)及華裔公共安全助理警佐蘇玲雍 (Jordan Liu)17日在南海岸中華文化中心，舉辦社區安全講座，介紹爾灣警局維持治安的秘密武器，那就是警民合作形成的犯罪防治網。爾灣警局目前正在組織各小區內鄰里守望隊，有助於居民與自家附近的鄰居合作，交換小區的治安資訊。

爾灣警局網站上的犯罪地圖，主要以縱火、偷竊、搶劫、汽車竊盜、人身攻擊為主，可選擇一天前到一年前的警局報案紀錄，居民可根據犯罪案件種類及時間，了解住家附近的治安情況。爾灣警局也會根據報案紀錄分析犯罪趨勢，作為巡邏及偵辦犯罪案的依據。

負責調查汽車竊案的警官張育瑋表示，最近常見停在路邊的汽車催化器(catalytic converter)被偷，這是由於汽車催化器內含貴重金屬，竊犯只要花幾分鐘時間就能得手，轉賣即可得數百元，而且大多數的汽車催化器上沒有辨識標誌，持有或出售汽車催化器也不違法。爾灣警局注意到這個趨勢後，加強巡邏佈線，上周逮捕到偷汽車催化器的現行犯移送法辦。

爾灣市警局此次舉辦四場線下社區安全講座，其中除了17日以華語為主的講座之外，本月23日及25日晚間尚有兩場英語講座，23日晚上6時半起在市議會，25日晚上7時半起在Portola Springs社區中心，歡迎居民踴躍參加。

爾灣警局網站的犯罪地圖上，可看到過去一個月內警局報案紀錄以竊案為主。（翻攝自爾灣...
爾灣警局網站的犯罪地圖上，可看到過去一個月內警局報案紀錄以竊案為主。（翻攝自爾灣警局網站）

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