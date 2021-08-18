逆向上公路欲同歸於盡 家人1死5傷

洛杉磯一名男子涉嫌故意將他的多功能車，逆向開上繁忙的101高速公路，撞擊大貨櫃車，導致其女友當場死亡，四個年幼孩子受傷。（CHP）

洛杉磯一名男子12日涉嫌故意將他的多功能越野車，逆向行駛開上繁忙的101公路上並撞擊一輛大型貨櫃車（big rig）導致其女友當場死亡，四個年幼孩子受傷，肇事男子面臨一項謀殺和四項試圖謀殺罪，保釋金設為600萬元。

據洛杉磯縣檢察官 17日表示，31歲的洛杉磯居民塞薩爾·伊班·托雷斯 （Cesar Iban Torres） 涉嫌重大製造車禍 謀殺案，面臨謀殺、謀殺未遂和虐待兒童等多項重罪，他還被控以致命武器襲擊他人和拒捕。26歲的受害人艾米·瓜達盧佩·加西亞 （Aimee Guadalupe Garcia） 在車禍中試圖從托雷斯手中搶奪方向盤時喪生。目前托雷斯被關押在洛杉磯縣監獄。

謀殺車禍發生在12日晚上10時左右，地點在101公路洛市安西諾地區。受害人的弟弟表示，車禍發生前幾小時，受害人打電話給他說，自己的男朋友說受到政府追捕，上帝給了他毀滅世界的力量，並要他殺死全家人。受害人弟弟稱，他當時聽到電話中姊姊在請求她的男朋友，「請開慢點，我好害怕」。

檢察官指出，托雷斯上周四晚上駕駛一輛白色林肯多功能車，在101公路Haskell 大道附近路段，當時汽車在公路上由南向北行駛。幾分鐘之內，這輛 SUV與一輛巨型貨車正面相撞，女事主加西亞當場死亡，高速公路南行車道以外的所有車道長達數小時。

加州公路巡警局示，車禍發生後，托雷斯試圖逃離現場。趕到現場的警員用電擊槍將其制服，稍微後送往洛杉磯加大 醫院治療。目前尚不清楚托雷斯是否飲酒或吸毒。車上三名孩子也被送往醫院治療，三人的年齡在七歲到18歲之間。