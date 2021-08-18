我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士承諾建立赴機場安全通道 美：至少可到8月底

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

南加乾旱嚴峻 大都會水局籲民眾自發節水

洛杉磯訊
南加大都會水局呼籲民眾節水。（MWD）
南加大都會水局呼籲民眾節水。（MWD）

為應對南加日益惡化的乾旱局面，南加州大都會供水局(MWD)17日發布警報，呼籲民眾自發節約用水，保護珍貴水資源。

據大都會水局官員表示，南加供水狀況嚴重受到兩個水源地極端乾旱影響，包括北賽拉山脈(Northern Sierra)和科羅拉多河，而這兩個水源地從未像今天這樣，水儲量因乾旱至歷史新低。水局理事會宣布，作為保護水儲量方法之一，就是強調盡可能節省每一滴水。此舉呼籲南加各水局及消費用戶自發節約用水。

大都會水局理事會主席Gloria Gray在聲明中指出，南加民眾在節約用水方面表現傑出，而且幫助水局能夠多年建立起水儲備資源。但現在，正需要這些水儲備度過嚴重乾旱之年，而且尚無法預料乾旱嚴重性在明年是否持續。如果乾旱嚴峻繼續下去，必須找到更多節水方法，共度時艱。

大都會水局此舉是繼聯邦內政部開墾局（Bureau of Reclamation）歷史上首次對亞利桑納州、內華達州及墨西哥州在下一年度宣布限水令之後作出的，原因與科羅拉多河水量不足有關。聯邦政府的這項聲明來自內華達州Lake Mead水庫，屬於科羅拉多河最大水庫水位達到歷史最低，這是繼1930年代胡佛水壩建成以來，該水庫從未有過的最低水位。

南加 大都會 內華達州

上一則

微軟新太陽能項目

下一則

5原則保學童 免受Delta威脅

延伸閱讀

美最大的水庫鬧旱 供水拉警報 台積電設廠受注目

美最大的水庫鬧旱 供水拉警報 台積電設廠受注目

洛杉磯大都會水局發布警報呼籲民眾自發節約用水

洛杉磯大都會水局發布警報呼籲民眾自發節約用水
山火恐擴大 PG&E擬今晚分區斷電 3.9萬用戶受影響

山火恐擴大 PG&E擬今晚分區斷電 3.9萬用戶受影響
全美最大水庫 密德湖告急 西南多區將減供民生用水

全美最大水庫 密德湖告急 西南多區將減供民生用水
世界日報聯合僑團 22日「飲水思源研討會」共商旱情

世界日報聯合僑團 22日「飲水思源研討會」共商旱情
極端天候影響農作 食物開銷負擔加重

極端天候影響農作 食物開銷負擔加重

熱門新聞

老年人如何增強免疫力？專家提供方法。（pexels）

4種維生素 提高老人免疫力

2021-08-14 02:00
嫌犯Norbert Chung（左）、兒子Trevor Chung（右）。（ABC News)

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

2021-08-15 14:54
南加華人不願接種新冠疫苗，準備舉家搬離洛杉磯。（unsplash.com）

洛杉磯華人不願接種 準備舉家搬到丹佛

2021-08-11 02:20
拒戴口罩的白人男子與漢亞龍超市經理起爭執。（翻拍自Instagram）

白男不戴口罩闖華人區超市 被經理和亞裔顧客轟出去

2021-08-12 18:54
林永健在西達賽奈醫院的疼痛中心。（林永健提供）

華醫打疫苗半年 抗體快速遞減

2021-08-16 02:20
南加華人抗體完全消失，曾經無處可打第三針新冠疫苗。（unsplash.com）

南加華女接種2針 5個月後無抗體 無處可打第3劑

2021-08-15 02:20

超人氣

更多 >
神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權

神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權
影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對

影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對
「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統

「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統
共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫
吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕

吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕