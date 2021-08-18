南加乾旱嚴峻 大都會水局籲民眾自發節水

南加大都會水局呼籲民眾節水。（MWD）

為應對南加 日益惡化的乾旱局面，南加州大都會 供水局(MWD)17日發布警報，呼籲民眾自發節約用水，保護珍貴水資源。

據大都會水局官員表示，南加供水狀況嚴重受到兩個水源地極端乾旱影響，包括北賽拉山脈(Northern Sierra)和科羅拉多河，而這兩個水源地從未像今天這樣，水儲量因乾旱至歷史新低。水局理事會宣布，作為保護水儲量方法之一，就是強調盡可能節省每一滴水。此舉呼籲南加各水局及消費用戶自發節約用水。

大都會水局理事會主席Gloria Gray在聲明中指出，南加民眾在節約用水方面表現傑出，而且幫助水局能夠多年建立起水儲備資源。但現在，正需要這些水儲備度過嚴重乾旱之年，而且尚無法預料乾旱嚴重性在明年是否持續。如果乾旱嚴峻繼續下去，必須找到更多節水方法，共度時艱。

大都會水局此舉是繼聯邦內政部開墾局（Bureau of Reclamation）歷史上首次對亞利桑納州、內華達州 及墨西哥州在下一年度宣布限水令之後作出的，原因與科羅拉多河水量不足有關。聯邦政府的這項聲明來自內華達州Lake Mead水庫，屬於科羅拉多河最大水庫水位達到歷史最低，這是繼1930年代胡佛水壩建成以來，該水庫從未有過的最低水位。