好萊塢復甦 消費更勝疫情前…2原因 美遊客花錢不手軟

好萊塢重現興旺的觀光人潮，取代原來外國觀光客的是，大批美國本土的「報復性消費」旅客。(unsplash)

新冠肺炎疫情 爆發近兩年來，好萊塢 失去大量來自歐洲與中國的國際遊客，隨著加州6月經濟重啟，取而代之的是大量來自全美各地遊客光臨好萊塢，他們熱衷高端消費、紀念品、美食與大型景點，商家生意熱鬧滾滾，這些美國 遊客因先前長時間未出遊、領到政府紓困基金而荷包滿滿，「報復性消費」人潮，花錢毫不手軟。

洛杉磯時報報導，達拉斯居民Lois Green讓女兒選擇慶祝16歲生日的地點，這位少女選擇好萊塢，參觀星光大道、好萊塢標誌、名人故居，當然還有迪士尼樂園。他們訂了安那罕主題公園昂貴的VIP之旅，每天約3000元起，住在好萊塢時髦夢幻酒店，每晚房價439元，更選擇在夢幻酒店頂樓餐廳用餐，「寵女也寵自己」。

同樣的遊客並不只Green一家，這對好萊塢商家來說是大好消息。

但過去來自歐洲或中國的遊客，每次來美旅遊，每人平均花費4200元，美國遊客則要少得多，只有約600元。

但這種情況，或許正在改變。業者表示，他們見到美國遊客口袋變深，可能的原因是少了出國旅遊，政府紓困資金。而加州重新開放主題公園、海灘，和取消餐廳客容量。

好萊塢大道上一家玩具和收藏品公司Funko總經理Jen Ryan說，「美國人很高興走出家門」，該公司銷售額超過疫情前水平。

根據好萊塢合作夥伴（Hollywood Partnership）一項研究，4月至6月間，好萊塢大道人流量猛增153%，根據全球酒店數據和分析公司STR調查，好萊塢／比佛利地區酒店入住率，已從4月的52%攀升至7月的72%。

博物館營銷經理Helen Larimore表示，在TCL中國劇院旁邊的杜莎夫人蠟像館，需求已超過2019年水平，且不斷增加，大多數遊客來自聖地牙哥、舊金山和墨西哥。

好萊塢合作夥伴關係總裁Kristopher Larson表示，如今約95%好萊塢遊客來自美國，只有5%來自加拿大和墨西哥等國際遊客。疫情前，好萊塢約15%為國際遊客。

知名唱片店資深經理Melissa Logan表示，自從Amoeba Music自4月從日落大道搬到好萊塢新店以來，業務已超過疫情前，主要原因是星光大道遊客增加。「許多遊客掏錢購買黑膠唱片、海報和T恤不手軟。」

路邊閒多時的旅遊巴士開始啟動，提供遊客參觀名人住宅、好萊塢標誌和景點。

遊客為何選擇來到好萊塢？不少人認為南加州溫暖天氣與眾多景點吸引他們。部分國家的Delta變種病毒疫情激增，儘管部分歐洲國家已針對美國人重新開放，但疾病控制與預防中心（CDC）警告，在完全接種疫苗前，不要至這些地區。