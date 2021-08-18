我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士承諾建立赴機場安全通道 美：至少可到8月底

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

好萊塢復甦 消費更勝疫情前…2原因 美遊客花錢不手軟

編譯組／綜合報導
好萊塢重現興旺的觀光人潮，取代原來外國觀光客的是，大批美國本土的「報復性消費」旅客。(unsplash)
好萊塢重現興旺的觀光人潮，取代原來外國觀光客的是，大批美國本土的「報復性消費」旅客。(unsplash)

新冠肺炎疫情爆發近兩年來，好萊塢失去大量來自歐洲與中國的國際遊客，隨著加州6月經濟重啟，取而代之的是大量來自全美各地遊客光臨好萊塢，他們熱衷高端消費、紀念品、美食與大型景點，商家生意熱鬧滾滾，這些美國遊客因先前長時間未出遊、領到政府紓困基金而荷包滿滿，「報復性消費」人潮，花錢毫不手軟。

洛杉磯時報報導，達拉斯居民Lois Green讓女兒選擇慶祝16歲生日的地點，這位少女選擇好萊塢，參觀星光大道、好萊塢標誌、名人故居，當然還有迪士尼樂園。他們訂了安那罕主題公園昂貴的VIP之旅，每天約3000元起，住在好萊塢時髦夢幻酒店，每晚房價439元，更選擇在夢幻酒店頂樓餐廳用餐，「寵女也寵自己」。

同樣的遊客並不只Green一家，這對好萊塢商家來說是大好消息。

但過去來自歐洲或中國的遊客，每次來美旅遊，每人平均花費4200元，美國遊客則要少得多，只有約600元。

但這種情況，或許正在改變。業者表示，他們見到美國遊客口袋變深，可能的原因是少了出國旅遊，政府紓困資金。而加州重新開放主題公園、海灘，和取消餐廳客容量。

好萊塢大道上一家玩具和收藏品公司Funko總經理Jen Ryan說，「美國人很高興走出家門」，該公司銷售額超過疫情前水平。

根據好萊塢合作夥伴（Hollywood Partnership）一項研究，4月至6月間，好萊塢大道人流量猛增153%，根據全球酒店數據和分析公司STR調查，好萊塢／比佛利地區酒店入住率，已從4月的52%攀升至7月的72%。

博物館營銷經理Helen Larimore表示，在TCL中國劇院旁邊的杜莎夫人蠟像館，需求已超過2019年水平，且不斷增加，大多數遊客來自聖地牙哥、舊金山和墨西哥。

好萊塢合作夥伴關係總裁Kristopher Larson表示，如今約95%好萊塢遊客來自美國，只有5%來自加拿大和墨西哥等國際遊客。疫情前，好萊塢約15%為國際遊客。

知名唱片店資深經理Melissa Logan表示，自從Amoeba Music自4月從日落大道搬到好萊塢新店以來，業務已超過疫情前，主要原因是星光大道遊客增加。「許多遊客掏錢購買黑膠唱片、海報和T恤不手軟。」

路邊閒多時的旅遊巴士開始啟動，提供遊客參觀名人住宅、好萊塢標誌和景點。

遊客為何選擇來到好萊塢？不少人認為南加州溫暖天氣與眾多景點吸引他們。部分國家的Delta變種病毒疫情激增，儘管部分歐洲國家已針對美國人重新開放，但疾病控制與預防中心（CDC）警告，在完全接種疫苗前，不要至這些地區。

好萊塢 美國 疫情

上一則

洛縣免疫低者 接種點可打第3劑

下一則

加州州長若換共和黨 首務廢口罩與疫苗令

延伸閱讀

影片遭雪藏 強尼戴普嘆：被好萊塢杯葛

影片遭雪藏 強尼戴普嘆：被好萊塢杯葛
建設客運系統導軌 洛機場世紀大道關閉2周

建設客運系統導軌 洛機場世紀大道關閉2周
妮可基嫚與湯姆克魯斯離20年不後悔 因為這個理由

妮可基嫚與湯姆克魯斯離20年不後悔 因為這個理由
「夢幻成真」玉米田裡比賽重現 白襪再見轟宛若好萊塢劇本

「夢幻成真」玉米田裡比賽重現 白襪再見轟宛若好萊塢劇本
好萊塢聞人溫斯坦 性醜聞官司控罪減少一項

好萊塢聞人溫斯坦 性醜聞官司控罪減少一項
洛縣府取消「公民身分」應聘要求 以好萊塢為喻

洛縣府取消「公民身分」應聘要求 以好萊塢為喻

熱門新聞

老年人如何增強免疫力？專家提供方法。（pexels）

4種維生素 提高老人免疫力

2021-08-14 02:00
嫌犯Norbert Chung（左）、兒子Trevor Chung（右）。（ABC News)

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

2021-08-15 14:54
南加華人不願接種新冠疫苗，準備舉家搬離洛杉磯。（unsplash.com）

洛杉磯華人不願接種 準備舉家搬到丹佛

2021-08-11 02:20
拒戴口罩的白人男子與漢亞龍超市經理起爭執。（翻拍自Instagram）

白男不戴口罩闖華人區超市 被經理和亞裔顧客轟出去

2021-08-12 18:54
林永健在西達賽奈醫院的疼痛中心。（林永健提供）

華醫打疫苗半年 抗體快速遞減

2021-08-16 02:20
南加華人抗體完全消失，曾經無處可打第三針新冠疫苗。（unsplash.com）

南加華女接種2針 5個月後無抗體 無處可打第3劑

2021-08-15 02:20

超人氣

更多 >
神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權

神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權
影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對

影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對
「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統

「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統
共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫
吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕

吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕