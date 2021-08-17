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洛城新語／為何仍有很多人不願接種疫苗

洛城新語

Delta變種病毒肆虐，全美再次面臨新一波疫情高峰，各級政府從獎勵接種疫苗，到如今對特殊部門的強制接種，可謂煞費苦心，但疫苗接種推進仍然緩慢，全國和加州的疫苗接種率在過去一周增長未達1%。

很多人拒絕接種疫苗，其中包括不少華人，為逃避疫苗，有華人甚至不惜舉家搬離加州，這些人不願接種的原因究竟有哪些？

不願接種者大概有以下幾類：第一類是猶豫型。這類人相對較多，他們並非反對疫苗，只是認為疫苗研發時間短，可能有副作用以及未知隱患。

對這部分人來說，一旦出現合適時機，他們就會選擇接種。比如公司要求回辦公室上班，需出示疫苗接種證明；或孩子返校上學，感染機會增大，很多華人家長就因為孩子開學才決定全家接種疫苗。

洛縣鮑爾溫公園市議員，近日因弟弟染疫去世，呼籲人們盡快接種疫苗，此前他也屬於猶豫型，但如今他說，「我寧願冒任何副作用的風險，也不願感染病毒沒有機會存活。」

第二類是反疫苗型。這些人一開始就懷疑新冠病毒的存在，如今更是認為疫苗比病毒還可怕，他們發表疫情陰謀論、疫苗改變基因論，反對強制接種，認為此舉嚴重侵犯人權，就像當初反對口罩強制令一樣。洛縣一家反疫苗餐廳就是典型例子，公然告示只允許未接種者進入餐廳。

讓這部分人接種疫苗非常困難，除非目睹家人親友染疫身亡，才可能改變想法。不幸的是，華人持這樣觀點的也有，他們全家不接種疫苗，哪怕上有老下有小，一直讓孩子在家上網課，老人也幾乎足不出戶，和中國的防疫「清零」政策相似，不接觸不感染，但這樣的隔離到底能堅持多久？

第三類是過分自信型。這類人相信自身免疫力足以抵抗病毒，無需接種，他們認為疫苗危害身體健康，破壞長期自然形成的免疫系統，這些人不僅不接種新冠疫苗，也不接種其他任何疫苗。

很多年輕人相信自己身強體壯，免疫力強，無需接種疫苗，認為新冠感染者都是年老體弱之人。但事實上，現在進入重症監護室或死亡的，就是那些看起來年輕健康的人，他們中的大多數都沒有接種疫苗。

此外，更有甚者，純粹為追求所謂自由、民主拒絕接種疫苗，覺得政府鼓勵接種、強制接種，就產生逆反心理，認為在美國這樣一個自由民主的國家，每個人都應有自己的選擇權、決定權，政府不能干涉。但哪裡有絕對的自由和民主，自由是保證不傷害別人前提下的自由，面對社會重大危機，民主也需做一定讓步，比如實施強制接種疫苗。

影星出身的前加州州長阿諾史瓦辛格，日前對聲稱戴口罩侵犯個人權益的民眾說：「去你的自由。享有自由的同時，連帶出現義務與責任。當你影響到他人時，問題就變得嚴重了。」

疫苗 華人 加州

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