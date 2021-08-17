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建設客運系統導軌 洛機場世紀大道關閉2周

本報記者╱洛杉磯報導
洛杉磯國際機場耗資145億美元進行現代化項目，即日起附近的世紀大道將被關閉多條幹線。（本報檔案照）
洛杉磯國際機場耗資145億美元進行現代化項目，即日起附近的世紀大道將被關閉多條幹線。（本報檔案照）

從8月16日(周一)起持續到 8 月 30 日，洛杉磯國際機場附近的世紀大道（Century Boulevard），周間最多時六條車道將從上午9時到下午3時半關閉，周六於上午8時至下午6時關閉，以便進行建築工程。

介於Avion Drive 和 Sepulveda Boulevard 之間的世紀大道，雙向的一到三個車道屆時都將關閉，以便在道路上建造自動客運列車的導軌（Automated People Mover train guideway）。

從 8月23日到8月30日，周間的午夜至凌晨4時，車輛將無法從 Sepulveda Boulevard/LAX 匝道進入東向的世紀大道和機場。北向車輛可以繞道 96th Street 前往世紀大道和機場。從上層/出發層的 World Way South 離開洛杉磯國際機場的車輛，將在機場被導引返回坡道上，循下層/到達層和 Century Way 駛離航厦區域。

自動客運系統是洛杉磯國際機場耗資145億元現代化項目的一部分，該項目是美國同類機場中最大的項目。自動化客運火車系統將擁有六個站台，三個在中央航站樓區域內，三個在中央航厦區域外，將火車系統連接到洛杉磯大都會捷運系統和汽車租賃區。

洛杉磯國際機場 Boulevard 大都會

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