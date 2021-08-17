聖瑪利諾骨董車展21日重開 超過400輛將亮相

暫停一年的聖瑪利諾骨董車展，21日和22日即將回歸。（主辦方提供）

經過一年多的疫情，聖瑪利諾 市骨董車展即將回歸，並慶祝其成立十周年，主辦方計劃於8月21日至22日的周末在雷西公園舉行。

聖瑪利諾骨董車展如今不僅是聖蓋博 谷地區最盛大的汽車 展，也是整個南加地區貴賓級的車展之一。主辦方The Motor Classic屬非營利組織，過去九年已向慈善機構提供超過230萬元善款。民眾贊助和捐贈，可抵稅。

展出時間21日下午1時30至3時30，22日早9時至下午3時。入場門票21日前購買為30元，21日之後票價35元，貴賓區為125元。貴賓票包括可在休息或觀看頒獎典禮時享用午餐和一份成人飲料。所得收入將捐給巴沙迪那人道協會、聖瑪利諾扶輪社、巴沙迪那癌症支持社區等組織。

暫停一年的聖瑪利諾骨董車展，21日和22日即將回歸。（主辦方提供）

暫停一年的聖瑪利諾骨董車展，21日和22日即將回歸。（主辦方提供）

21日在聖蓋博市刁馬街1635號李興華珠寶城，也將有汽車和汽車主題腕錶展出。該展無需入場費，屆時會有接駁車往返聖瑪利諾市雷西公園和李興華珠寶城之間。當晚4時至6時另有汽車藝術協會展覽，但門票已經售完。

今年參加展覽和比賽的收藏車，預計超過400輛，包括阿斯頓馬丁、勞斯萊斯、蘭博基尼、捷豹、保時捷、Corvettes和賓士等，評審會在當天結束時，頒給每個組別七個獎項。

預計今年的觀眾人數將比上屆展覽更多。頒獎典禮於22日下午1時30分開始。展會上還將有許多供應商和餐車。也歡迎參賽者和觀眾體驗各種活動，包括「汽車交響曲」聯歡晚會。

活動門票可從網站購買：www.sanmarinomotorclassic.com，有興趣贊助、捐贈、廣告或攤位者，也可在該網站查閱信息。