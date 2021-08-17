紐森去留 恐牽動參議員范士丹席位

紐森是否可能被罷免，牽動民主黨參議院的神經。（ABC 7）

>加州州長紐森 （Gavin Newsom）面臨罷免選舉，也牽動了88歲的民主黨 聯邦參議員范士丹的席位動向，不少民主黨人對此感到憂心。如果參議員席位出缺，州長可任命人選遞補。

目前由民主黨控制的聯邦參議院，是否會在紐森萬一遭罷免後翻轉，再次由共和黨 參院多數黨領袖麥康諾（Mitchell McConnell）領導？儘管大多數民主黨人表示有信心不會發生此情況，然不少人私底下卻悲觀認為，這個民主黨末日景象，完全可能發生。

CNN報導，在面臨著加州人批評他處理遊民問題、毀滅性野火和新冠肺炎疫情危機後，紐森要面對9月14日舉行的罷免投票。

參議員范士丹（Dianne Feistein）的六年任期還不到一半。與此同時，紐森也正努力替說服加州人，在未來的罷免選舉投下反對票。共和黨人則積極在9月14日前，說服選民讓紐森下台。

有鑒於范士丹並未有任何下台跡象，且他們認為紐森會成功擊敗罷免，因此鮮少有民主黨人公開談論他們內心的擔憂。

然而，在2020年11月大選前幾週，目睹大法官金斯柏（Ruth Bader Ginsburg）突然辭世，且擔心82歲自由派大法官布萊爾（Stephen Breyer）的席位，一些民主黨人擔心，參議院也可能翻轉。

不少人私下指出，一旦紐森失利，敦促范士丹在共和黨州長宣示就職前，下台的呼聲將愈來愈高。

一位不願透露身分的加州民主黨消息人士指稱，正確的做法，是「讓范士丹下台」，這樣民主黨州長便可任命她的繼任者，因爲罷免選舉看起來相當接近。

在接受CNN採訪時，范士丹明確表示，罷免選舉不會影響她服務參議院任期，被詢問是否考慮在紐森失利下台，共和黨州長宣示就職前辭職時，她直言「我為什麼要？這對我沒影響，罷免只會對他不利」。

范士丹是民主黨政治版圖的突破性人物。1978年成為舊金山第一位女市長，1992年成為該州第一位女參議員，近年來她面臨工作績效的質疑。

去年秋天，自由派活動人士和一些立法者，嚴厲批評她對最高法院提名人巴雷特（Amy Coney Barrett）認證聽證會上的作法。然儘管有人質疑，她卻沒打算縮短任期。

儘管民主黨人仍相信紐森會獲勝，然若紐森真的遭罷免，將有時間填補參議院空缺。新州長最早可能在10月22日宣誓就職，屆時加州州務卿可對選舉結果進行認證。

目前有46名候選人與紐森競爭，其中包括一些共和黨人，如保守派脫口秀電台主持人艾德勒（Larry Elder）、商人考克斯（John Cox）、前聖地牙哥市長福克納（Kevin Faulconer）、參議員基利（Kevin Kiley）、前眾議員Doug Ose和詹納（Caitlyn Jenner）等。

曾在加州共和黨政治部門工作，現任教授政治傳播的Dan Schnur說，「紐森冒著巨大風險，確保沒有其他知名民主黨人參選，萬一罷免被通過，民主黨將沒有退路。若共和黨當選，范士丹幾乎肯定下台，目前民調接近的事實，讓很多民主黨人緊張。」