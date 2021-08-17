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退伍軍人刺傷老婦 揮刀向警遭擊斃

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
巴沙迪那市退伍軍人當街毆打刺傷老婦。（洛縣警局視頻翻拍）
巴沙迪那市退伍軍人當街毆打刺傷老婦。（洛縣警局視頻翻拍）

洛杉磯縣警局8月15日（週日）發布視頻，顯示一名男子當街毆打並刺傷老婦，後被警方擊斃的過程。案件發生在艾塔迪那（Altadena），嫌疑男子後被證實是巴沙迪那市（Pasadena）一名退伍軍人。

影音來源：洛杉磯縣警局╱記者邵敏後製

襲擊案件發生在今年1月10日下午4時左右，在艾塔迪那Figueroa Drive 和林肯大道（Lincoln Avenue）附近。

從視頻中可看到，一名身穿綠色上衣的老婦，提著兩袋東西正在路上行走，馬路對面，一名赤膊男子快步穿過街道，走到老婦身邊，一手勒住老婦脖子，並從背後襲擊她。老婦很快摔倒在地上，嫌疑男子用刀刺傷她，並用腳踢她，幾秒後，男子又重新返回，對躺在地上的老婦拳打腳踢。受傷老婦78歲，後因髖部骨折和臀部刺傷住院治療。

持刀嫌犯拒捕，警察當場將他擊斃。（洛縣警局視頻翻拍）
持刀嫌犯拒捕，警察當場將他擊斃。（洛縣警局視頻翻拍）

這名男子被證實是巴沙迪那市退伍軍人Allen Mirzayan，他在襲擊老婦之後，在案發現場來回走動，後又跑回馬路對面，用腳踢過往車輛。

另外一段視頻顯示，兩名警察到達現場後，試圖拘留嫌疑男子Mirzayan，但未成功。Mirzayan卻持刀靠近警察，其中一名警員開槍將他擊斃。在救護人員到達前，警方曾對Mirzayan進行心肺復甦術，但仍無法挽救。

全案仍在調查中，其中涉及的問題是，警方未使用殺傷力較低的武力將男子制伏，而是當場將他擊斃。

嫌犯為巴沙迪那市退伍軍人Allen Mirzayan。（洛縣警局）
嫌犯為巴沙迪那市退伍軍人Allen Mirzayan。（洛縣警局）

警察 洛杉磯

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