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賈斯康引爭議 阿罕布拉市議會避談

記者邵敏／阿罕布拉市報導
阿罕布拉市部分市議員，不願討論不信任賈斯康議題。（洛杉磯地檢署官網）
阿罕布拉市部分市議員，不願討論不信任賈斯康議題。（洛杉磯地檢署官網）

洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascon)的新政不得民心，越來越多的城市通過對他的不信任決議案，但華人聚集的阿罕布拉市（Alhambra）市議會三位市議員，目前尚不願討論這個議題。

阿市華裔市長黃幼平（Katherine Lee）近日受訪時表示，她曾在市議會中提出，討論對賈斯康不信任決議案，但當時只有一名議員表示同意，其他三名議員都不願討論，但她表示會爭取再次提出。

阿市華裔市長黃幼平希望討論對賈斯康不信任決議案。(黃幼平提供)
阿市華裔市長黃幼平希望討論對賈斯康不信任決議案。(黃幼平提供)

此前，黃幼平曾在6月以市長名義，對賈斯康辦公室發函，嚴正批評他的司法新政給社區安全帶來嚴重威脅。在信中，黃幼平指出，賈斯康違反加州選民意願，取消現金保釋制度、不執行加重刑期規定、對13項輕罪不起訴、縮短刑期、提早釋放囚犯等，「這些都是賈斯康以公眾安全為代價進行的實驗」。

但市長黃幼平的想法，沒有得到阿市多數市議員的支持。對此，律師劉龍珠猜測，阿市部分市議員不願討論議題的原因，無非有三。第一，不願得罪賈斯康，可能與賈斯康、或賈斯康代表的利益集團有私人關係；第二，不想得罪選民，部分市議員可能認為選民是支持賈斯康新政；第三，部分市議員認同賈斯康新政的觀點。

劉龍珠說：「大部分華人反對賈斯康新政的，無論新移民還是老移民，華人都屬於遵紀守法、勤奮工作類型，希望安居樂業，賈斯康的新政讓很多華人失去安全感。」

阿市居民郭先生認為，選民選舉出來的市議員，就是要代表大多數民眾的聲音，如果民眾反對賈斯康新政，市議員就應該站出來，維護大多數者的利益，「如果不關心民眾關心的事情，不發民眾之聲，我們為何要選他們做市議員？」

最新民意調查顯示，40.8%的人不贊成賈斯康作為檢察長的表現，29.2%的人強烈反對，如果現在投票的話，賈斯康就會被罷免。

劉龍珠認為，賈斯康的做法，明顯就是縱容犯罪、鼓勵犯罪，導致社區犯罪率高發，罷免賈斯康是民心所向，「洛縣地檢署是全美最大的地檢署，擁有近千名檢察官，賈斯康不但影響著全加州，甚至是全美國。」

但依加州選罷法規定，罷免賈斯康需要在10月27日前收集到近60萬個洛縣註冊選民簽名，因為疫情導致收集困難。劉龍珠說，按照目前進程，拿到這些簽名的可能性比較小，罷免賈斯康仍需各方努力。

華人 加州 洛縣

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