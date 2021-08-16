南加成大校友會橋牌賽 高手線上競技

2021年「南加州成功大學校友會線上橋牌邀請賽」的籌備委員會。（主辦單位提供）

由南加州 成功大學校友會主辦，南加 州中國大專院校聯合校友會、南加州台灣大學校友會、亞美會計研究發展基金會共同協辦的「2021年南加州成大校友會53周年線上橋牌邀請賽」活動，8月14日在線上最大橋賽平台BBO (Bridge Base Online) 圓滿舉辦完畢。

雖然是線上比賽，橋手們絲毫不鬆懈，都聚精會神拿出最專業的態度迎接對手，精采程度不輸面對面比賽。最後南北方由Weishu Wu/Jeff Xiao一對橋手奪得冠軍，東西方由李大興/魏北齡一對橋手掄元。南加州成功大學校友會橋牌隊的梁建文/羅樂文，以及程東海/馮浩文兩對橋手，也分別得到第五和第七名的佳績。

受疫情影響，今年的橋牌邀請賽仍採用網路對賽模式，依然引起廣大橋牌愛好者迴響，共吸引約80位華洋橋牌好手接受邀請參賽。參賽者來自南北加州、亞利桑那州、德州、麻州、紐約州和喬治亞州六個地區，分別隸屬於21個不同組織，包括四個校友會和17個城市橋牌社。其中高手如林，包括「亞洲橋牌王」黃光輝大師的美國 搭檔、橋牌社主席、和多位美國橋牌協會終身大師級高手等，一同共襄盛舉。