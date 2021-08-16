殺人有理 重罪輕判 死者何辜

1992年一群幫派 分子亂槍掃射敵對幫派，一名正在打公用電話的14歲無辜女孩額頭中彈當場死亡。近30年後，當時參與犯罪的其中兩名幫派分子被捕，2021年3月由法官裁定有罪，但依據加州 法律規定，再加上洛杉磯縣檢察長賈斯康( George Gascon)的「德政」，這兩名殺人犯，很快就會從監獄被釋放，重獲自由。

這就是加州司法制度現狀，重罪可以輕判，罪犯的權益遠遠高於被害人，死者白白送命，正義卻無法伸張，令人悲憤。

洛杉磯縣艾爾蒙地(El Monte)市Mountain View街上的一家烈酒店外，是當地幫派分子聚集地，經常對過往車輛比出幫派特有手勢，宣示地盤主權。1992年11月21日晚，14歲的Alin Garcia與朋友恰巧路過烈酒店，她臨時決定用門口的公用電話打給她妹妹。此時兩輛皮卡呼嘯而至，幫派分子亂槍掃射門口人群，當場打死一名男孩，Alin Garcia額頭也中彈，結束14年的短暫人生。

1992年艾爾蒙地市Mountain View街烈酒店外，幫派槍擊命案現場，14歲的Alin Garcia在店門口打公用電話時，被子彈擊中身亡。(洛縣警局兇殺組檔案照)

命案一直沒有進展，被洛縣 警局列為「冷案」。直到2019年，知道當時行兇過程的一名在監囚犯，輾轉把案情告訴洛縣警局冷案組探員，循線獲悉一夥歹徒在命案後，偷竊聖伯納汀諾縣一家槍店，與警員發生槍戰。歹徒在槍戰現場留下一把手槍，而這把槍的彈道，與Alin Garcia額頭取出的子彈吻合。這項鐵證，讓案發時17歲的David Ibarra、15歲的Raymond Gamez 於2019年12月被捕，2021年4月在洛杉磯少年法院被定罪，包括兩項謀殺、三項意圖謀殺等七項罪名。

根據加州法律，15歲少年不能視為成人，送往一般法院受審，不管犯下多大罪刑，未成年被告最多只能在少年感化院關兩年；但17歲少年則可交由成人法院判刑。而洛縣檢察長賈斯康上任後即下令，17歲少年犯也不得送交成人法院，必須在少年法院受審。

現在，少年法院法官必須決定，現年40餘歲的Ibarra與Gamez兩人，是否應在少年感化系統服刑 。如果是，兩人最多服刑兩年，但要扣掉2019年至今在押的時間。如果法官認為少年感化系統，不該接納這兩名40餘歲的中年人服刑，只能依法釋放。換言之，不論法官如何裁決，犯下兩項殺人罪的兩人，很快就會出獄。

司法是正義的最後一道防線，但司法追訴亦有窮盡之時，甚至被有心人當成逃避刑責的漏洞。少年犯不能視為成人犯審判，固然有其必要性，某些非暴力或輕度犯罪，是否該以嚴刑竣法處置也見仁見智。但我們還是要大聲質問洛縣檢察長賈斯康和法官們，如果罪犯的權益該被保障，犯罪被害人的權益又被置於何地，他們的冤屈誰來伸張？

法律刑罰通常有兩種目的，一是給予罪犯適當的懲罰；二是對那些想要犯罪但尚未實行的人，產生嚇阻作用。如果司法系統既沒有懲罰功能，也失去嚇阻作用，罪犯可為所欲為，社會必然大亂。

加州刑事司法體系和州議會立法系統，已由民主黨進步派人士逐步掌控，我們現在看到的是，正在逐步崩壞的加州正義最後一道防線。