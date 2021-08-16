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靠近毒品即昏迷? 專家說不會

編譯組／綜合報導
聖地牙哥縣警員David Faiivae接觸芬太尼的影片，被質疑有誇大之嫌。圖為David Faiivae接觸芬太尼後倒地昏迷。（聖縣警局影片截圖）
聖地牙哥縣警員David Faiivae接觸芬太尼的影片，被質疑有誇大之嫌。圖為David Faiivae接觸芬太尼後倒地昏迷。（聖縣警局影片截圖）

聖地牙哥縣警局日前發佈一段有關芬太尼（fentanyl）危險性的公共服務影片，一名年輕警員接觸過量芬太尼後當場倒地昏迷的鏡頭，引發醫學專家質疑，指該影片傳達錯誤訊息，反而不利警方查緝毒品、消防員急救吸毒過量者，因為只是輕微碰觸芬太尼，臨床上不會造成中毒。

透過警方隨身攝影機顯示，新進警員David Faiivae打開嫌犯汽車後鹿廂，看到一種他認為是芬太尼的白色粉末，同行的訓練官Scott Crane立刻說，「芬太尼檢測呈陽性，不是開玩笑的，超級危險，」然後Faiivae就暈倒在地。

聖地牙哥縣警員David Faiivae接觸芬太尼的影片，被質疑有誇大之嫌。圖為...
聖地牙哥縣警員David Faiivae接觸芬太尼的影片，被質疑有誇大之嫌。圖為David Faiivae接觸芬太尼後倒地昏迷。（聖縣警局影片截圖）

康復後的聖地牙哥縣警員Faiivae說：「我差點死於芬太尼。」（聖縣警局影片截圖...
康復後的聖地牙哥縣警員Faiivae說：「我差點死於芬太尼。」（聖縣警局影片截圖）

Crane急忙從警車上取下一包纳洛酮（Naloxone），這是致命藥物的解毒劑，噴進同僚鼻孔，並表示「我不會讓你死。」Crane說，「芬太尼是隱形殺手，若他一個人，早就死在那個停車場了。」Faiivae康復說：「我差點死於芬太尼過量。」

根據隨身鏡頭，Faiivae被緊急送往醫院。但警方並未公布詳細醫療紀錄。這個影片以警官Bill Gore的警告語結尾，「儘少量接觸芬太尼，就可能導致致命後果。」

洛杉磯時報報導，該影片有個問題。根據醫學專家和科學家，所謂接觸芬太尼等合成鴉片類藥物的風險被誇大。他們說，這種不準確的訊息，向急救人員灌輸不必要的恐懼，可能導致他們不願治療藥物過量者。聖縣警局並未回應洛杉磯時報採訪請求。

Rutgers新澤西醫學院急診醫學系主任Lewis Nelson說，「我擔心警員在心理上受到傷害。對這種藥物有更多類似創傷壓力症候群（PTSD）的恐懼。實際上這是沒必要的。因為接觸後並無中毒風險，我擔心人們會因為害怕暴露，影響拯救服藥過量者。」

6月分發佈在「國際毒品政策期刊」（International Journal of Drug Policy）的研究發現，全國各地執法人員錯誤的認為，皮膚接觸芬太尼是致命的，並表示擔心現場接觸這類物質。官員們缺乏關於芬太尼的教育與資訊。」

研究稱，大多數人從新聞、社交媒體或口耳相傳中，聽過急救人員因接觸過量藥物的事件，但據稱這些事件中出現的症狀，更類似驚恐，並非芬太尼中毒。

美國臨床毒理學會（American Academy of Clinical Toxicology）聲明，儘管芬太尼和其他旨在模擬其作用的藥物，在北美引發過量流行，但臨床上顯著暴露於急救人員的風險極低。

「迄今為止，我們並未看到緊急救援人員，因偶然碰觸鴉片類藥物，而出現中毒相關報告。」

曾在紐約時報等媒體撰寫所謂「鴉片類藥物歇斯底里症」的波士頓Brigham婦女醫院醫師、哈佛醫學院講師Jeremy Samuel Faust表示，「我從未見過任何急救人員病理報告中，表明他們身體內含有真正芬太尼。」他認為「聖地牙哥縣警局影片，不能診斷任何事情。」

毒品 洛杉磯 聖地牙哥

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