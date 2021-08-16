搶劫羅斯密酒舖 女店員攔阻中槍

案發地點位於羅斯密市Valley Blvd的一家小酒鋪。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯 縣華人 密集城市羅斯密市（Rosemead），14日發生一起惡性搶劫案，一名西裔男子持槍闖入一家小酒舖企圖搶劫，在遭遇女店員攔阻時，搶匪開槍射擊，女店員不幸被擊中，目前已送往醫院搶救，無生命危險。

影音來源：記者邵敏

洛縣警局天普分站值班警官稱，案件發生在14日（週六）下午6時30分左右，案發地點位於羅斯密市山谷大道（ Valley Blvd ）9442號的Kev's Liquor Store。小酒舖隔壁就是一家華人開的點心店。

警方表示，嫌疑男子仍在逃，嫌疑人駕駛的車輛可能是紅色豐田Camry轎車。案發時，該地區的交通一度受到影響。被害人族裔，值班警官表示不知情。

案發第二天15日中午，小酒舖店門緊鎖，沒有正常營業，酒舖門口的地上血跡斑斑。這家酒舖位於羅斯密市繁華的山谷大道上，往來車輛眾多，附近有多家華資商家。

小酒舖隔壁華人點心店店員表示，點心店每天下午6時關門，因此不知道14日傍晚發生的持槍搶劫案，但店員說，小酒舖店主是一名年輕西裔男子。

離酒舖十幾米處有一家華人開的的理髮店，理髮師稱案發時他正在店中，來了多輛警車，門前道路都被封閉，客人停在馬路上的車輛也被告知迅速撤離，但他一直在店裡忙碌，當時不清楚發生什麼事情。

南加華人區小酒舖遭搶劫，女店員被槍傷，現場血跡斑斑。（記者邵敏／攝影）

在得知酒舖發生持槍劫案並有人受傷時，他十分震驚，因他對這家酒舖很熟悉，經常去買菸，提及平日進出酒舖的以非華人顧客居多。 這位理髮師稱，聽說最近華人區治安不好，但萬萬沒想到，兇案就發生在隔壁，不知道哪天搶劫案會不會發生在自己店裡。理髮店的幾名華人顧客在聽聞此案後，表示害怕，紛紛感慨如今洛杉磯的治安狀況讓人擔憂。

酒舖旁邊有一家三層樓高的旅館 ，幾名工作人員都對酒舖發生持槍劫案表示不知情，但據工作人員稱，旅館裡的客人經常會光顧這家酒舖。案發現場對面有一個廣場，其中有三家華資店鋪，一家雜貨店和兩家中餐館，往來華人眾多，但多家商號的店員以及顧客對搶劫案的發生都表示不知情。